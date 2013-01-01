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即时要闻
首份创业板半年报出炉　星河生物上半年净利润增长114%   
[2011年07月15日]
国际油价14日下跌  
[2011年07月15日]
纽约股市14日收跌  
[2011年07月15日]
伦敦基本金属期货价格普跌  
[2011年07月15日]
美国防部发布首份《网络空间行动战略》  
[2011年07月15日]
IMF敦促欧盟领导人采取新措施应对欧债危机  
[2011年07月15日]
克意两国总统支持所有东南欧国家加入欧盟  
[2011年07月15日]
印度总理承诺向连环爆炸受害者提供帮助  
[2011年07月15日]
意大利参议院通过财政紧缩法案  
[2011年07月15日]
土耳其安全部队与库尔德武装交火致18人死亡  
[2011年07月15日]
联大接纳南苏丹共和国为第193个会员国  
[2011年07月15日]
美国上周首次申请失业救济人数继续减少  
[2011年07月15日]
深圳大运会不强制“单双号”  
[2011年07月15日]
也门政府军空袭“基地”组织据点  
[2011年07月15日]
欧元区6月份通胀率仍维持高位  
[2011年07月15日]
朝韩未就金刚山旅游区韩方资产问题达成一致  《财经》综合报道
[2011年07月14日]
7月13日，韩国和朝鲜在金刚山地区举行会议，就金刚山旅游区韩方资产问题进行协商，但双方并未达成一致
港股涨0.06%收报21940点  
[2011年07月14日]
农发行部署夏季粮油收购防控信贷风险  
[2011年07月14日]
中欧商定尽快启动双边投资协定谈判  
[2011年07月14日]
国内现货金银普遍收高  
[2011年07月14日]
大宗商品普遍高位持稳  
[2011年07月14日]
上海期金延续上涨  
[2011年07月14日]
收评：两市传统封基全七成上涨  
[2011年07月14日]
沪深B指涨幅双双保持红盘  
[2011年07月14日]
中小板指略升0.28%  
[2011年07月14日]
创业板指放量涨2.16%  
[2011年07月14日]
阿富汗武装冲突上半年致死1462名平民  
[2011年07月14日]
公开市场放量回笼 央行结束8周净投放  
[2011年07月14日]
西藏拉萨市建成首个污水处理厂  
[2011年07月14日]
墨西哥多起暴力事件造成至少20人死亡  
[2011年07月14日]
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