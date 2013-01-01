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[2011年07月15日]
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[2011年07月15日]
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土耳其安全部队与库尔德武装交火致18人死亡
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[2011年07月15日]
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也门政府军空袭“基地”组织据点
[2011年07月15日]
欧元区6月份通胀率仍维持高位
[2011年07月15日]
朝韩未就金刚山旅游区韩方资产问题达成一致
《财经》综合报道
[2011年07月14日]
7月13日，韩国和朝鲜在金刚山地区举行会议，就金刚山旅游区韩方资产问题进行协商，但双方并未达成一致
港股涨0.06%收报21940点
[2011年07月14日]
农发行部署夏季粮油收购防控信贷风险
[2011年07月14日]
中欧商定尽快启动双边投资协定谈判
[2011年07月14日]
国内现货金银普遍收高
[2011年07月14日]
大宗商品普遍高位持稳
[2011年07月14日]
上海期金延续上涨
[2011年07月14日]
收评：两市传统封基全七成上涨
[2011年07月14日]
沪深B指涨幅双双保持红盘
[2011年07月14日]
中小板指略升0.28%
[2011年07月14日]
创业板指放量涨2.16%
[2011年07月14日]
阿富汗武装冲突上半年致死1462名平民
[2011年07月14日]
公开市场放量回笼 央行结束8周净投放
[2011年07月14日]
西藏拉萨市建成首个污水处理厂
[2011年07月14日]
墨西哥多起暴力事件造成至少20人死亡
[2011年07月14日]
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