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即时要闻
【金融】沪深股市流通市值新报73226亿元  
[2009年04月18日]
【海外】俄通过法案允许外国有价证券在俄发行上市  
[2009年04月18日]
【产业】大众汽车一季度全球销量下降11%  
[2009年04月18日]
【产业】索爱将全球裁员2000人  
[2009年04月18日]
【政经】香港破产申请创五年来单月新高  
[2009年04月18日]
【政经】《2008北京奥运经济报告》在京首发  
[2009年04月18日]
【政经】温家宝博鳌论坛发表主旨演讲  
[2009年04月18日]
【政经】中国一季度城镇新增就业268万人  
[2009年04月18日]
【政经】中国将设立100亿美元“中国—东盟投资合作基金”  
[2009年04月18日]
【政经】两会就第三次陈江会谈举行预备性磋商  
[2009年04月18日]
【海外】韩国推迟宣布全面加入“防扩散安全倡议”  
[2009年04月18日]
【政经】博鳌亚洲论坛2009年年会开幕  
[2009年04月18日]
【政经】李开复：互联网搜索引擎发展有三大趋势  
[2009年04月18日]
【政经】阿里巴巴CEO：中小企业在危机中应“内外兼修、大小通吃”  
[2009年04月18日]
【海外】第五届美洲国家首脑会议在西班牙港开幕  
[2009年04月18日]
【产业】国际油价小幅收高   
[2009年04月18日]
【海外】希拉里承认美国对古巴政策“失败”  
[2009年04月18日]
【海外】南部非洲洪灾造成150多人死亡   
[2009年04月18日]
【政经】博鳌论坛举行青年领袖圆桌会议  
[2009年04月18日]
【海外】尼日利亚中国渔船倾覆事故处理工作正在进行  
[2009年04月18日]
【海外】国际经济简讯  
[2009年04月18日]
【海外】欧盟委员会出台未来三年反恐计划  
[2009年04月18日]
【海外】泰总理阿披实推迟访问东盟三国  
[2009年04月18日]
【海外】东盟与对话国系列峰会最迟6月举行  
[2009年04月18日]
【政经】马建堂：不断提升中国统计数据质量和公信力  
[2009年04月18日]
【金融】伦敦股市继续收高   
[2009年04月18日]
【金融】纽约黄金期货价格继续下跌  
[2009年04月18日]
【金融】伦敦金属交易所金属期货价格涨跌不一  
[2009年04月18日]
【金融】纽约股市连续第六周收高  
[2009年04月18日]
【金融】美元对多数主要货币上涨  
[2009年04月18日]
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