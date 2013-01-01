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即时要闻
【政经】宁夏在干旱地区大规模寻找地下水  
[2009年04月16日]
【海外】菲律宾央行减息25个基点  
[2009年04月16日]
【产业】国内现货金银价继续盘整  
[2009年04月16日]
【金融】16日沪深股市暂别“五连阳”  
[2009年04月16日]
【金融】16日上证B指微跌  
[2009年04月16日]
【金融】上海期金继续盘整  
[2009年04月16日]
【金融】恒指收市跌86点成交746亿  
[2009年04月16日]
【金融】16日中小板指数小幅下跌  
[2009年04月16日]
【金融】16日认购权证大多数下跌  
[2009年04月16日]
【政经】杨洁篪将访问巴勒斯坦等五国  
[2009年04月16日]
【产业】吉林昊融收购一澳洲矿商股权  
[2009年04月16日]
【金融】东京日经股指微涨0.14%  
[2009年04月16日]
【金融】台北股市上涨121点  
[2009年04月16日]
【政经】武汉市政府大楼火灾无伤亡  
[2009年04月16日]
【产业】惠普美国市场PC销量超戴尔  
[2009年04月16日]
【海外】韩国3月失业人数近百万  
[2009年04月16日]
【海外】德智库称明年德经济缓慢复苏  
[2009年04月16日]
【金融】调查显示欧美对奖金分法有分歧  
[2009年04月16日]
【产业】俄一季度轿车产量下降超六成  
[2009年04月16日]
【海外】俄杜马通过带赤字预算案  
[2009年04月16日]
【政经】武汉市政府大楼发生火灾  
[2009年04月16日]
【政经】海军两批护航编队完成交接  
[2009年04月16日]
【海外】印度人民院大选举投票开始  
[2009年04月16日]
【海外】世行下调拉美GDP预测  
[2009年04月16日]
【产业】日半导体业酝酿大并购  
[2009年04月16日]
【金融】欧盟批准英延长金融救助计划  
[2009年04月16日]
【海外】美宣布打击索马里海盗计划  
[2009年04月16日]
【海外】美称“盼望”朝鲜回归六方会谈  
[2009年04月16日]
【海外】土耳其外长称谋求加入欧盟  
[2009年04月16日]
【金融】伦敦金属期货价格收高  
[2009年04月16日]
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