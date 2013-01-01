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即时要闻
【金融】世行准备启动500亿美元贸易融资计划  
[2009年04月14日]
【金融】交行和北京银行参股保险公司获批  
[2009年04月14日]
【产业】日本三大百货集团收益大幅下滑  
[2009年04月14日]
【金融】14日现货金银继续上扬  
[2009年04月14日]
【金融】14日澳大利亚股市收涨2.2%  
[2009年04月14日]
【政经】江苏地方债将于17日发行  
[2009年04月14日]
【金融】14日上期金延续上扬  
[2009年04月14日]
【海外】曼谷局势已逐步恢复正常  
[2009年04月14日]
【金融】14日沪深B股继续走高  
[2009年04月14日]
【金融】14日中小板指数涨1.57%  
[2009年04月14日]
【金融】14日认购权证多数上涨  
[2009年04月14日]
【金融】恒指收市劲升678点  
[2009年04月14日]
【产业】一季度北京汽车销售增长居全国首位  
[2009年04月14日]
【政经】辽津两地地方债券同步发行  
[2009年04月14日]
【产业】一季度辽宁房地产投资增速全国首位  
[2009年04月14日]
【政经】上海七年来首次上调居民水价  
[2009年04月14日]
【海外】泰国反独联宣布停止示威活动  
[2009年04月14日]
【金融】日本日经指数跌0.92%  
[2009年04月14日]
【产业】台湾出台刺激楼市新举措  
[2009年04月14日]
【金融】台北股市上涨35点  
[2009年04月14日]
【海外】美过去一年120万企业和个人破产  
[2009年04月14日]
【海外】房利美CEO或主管美国金融救援计划  
[2009年04月14日]
【政经】巴布亚新几内亚总理抵京访华  
[2009年04月14日]
【政经】中国亟待治理的水土流失面积巨大  
[2009年04月14日]
【海外】新加坡调低经济增长预测幅度  
[2009年04月14日]
【海外】朝鲜宣布不再参加六方会谈  
[2009年04月14日]
【金融】早盘上证综指微跌0.11%  
[2009年04月14日]
【金融】日本日经指数早盘下跌1.27%  
[2009年04月14日]
【金融】去年日本基金净资产余额大幅下降  
[2009年04月14日]
【金融】高盛季度盈利远超市场预期  
[2009年04月14日]
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