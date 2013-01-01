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即时要闻
【产业】通用召回150万辆汽车  
[2009年04月14日]
【产业】菲亚特CEO或执掌克莱斯勒  
[2009年04月14日]
【海外】秘鲁发生吊桥断裂事故至少57人死伤  
[2009年04月14日]
【金融】中行与韩国首尔签署交流合作协议  
[2009年04月14日]
【金融】法国兴业银行上海分行零售银行开业  
[2009年04月14日]
【金融】美国芝加哥农产品期货涨跌不一  
[2009年04月14日]
【海外】尼日利亚发生两起车祸19人死亡  
[2009年04月14日]
【产业】科威特移动通信公司拟斥巨资海外扩张  
[2009年04月14日]
【产业】全国楼市窄幅震荡京沪平稳  
[2009年04月14日]
【金融】人民币对美元汇率中间价上升  
[2009年04月14日]
【产业】道达尔提高收购UTS能源公司报价  
[2009年04月14日]
【产业】俄批准俄中石油贸易及管道协议  
[2009年04月14日]
【产业】俄罗斯大幅上调石油出口税  
[2009年04月14日]
【金融】外资回流推高俄罗斯股市  
[2009年04月14日]
【海外】巴警方逮捕境内塔利班首领  
[2009年04月14日]
【海外】法国雪崩三人死亡  
[2009年04月14日]
【海外】一美军士兵在伊南部被炸身亡  
[2009年04月14日]
【海外】泰总理称政府将很快恢复国内秩序  
[2009年04月14日]
【海外】美总统向索马里海盗发出警告  
[2009年04月14日]
【海外】法诺尔省发生枪击事件两人死亡  
[2009年04月14日]
【金融】纽约黄金期货价格上涨1.4%  
[2009年04月14日]
【产业】国际油价回落  
[2009年04月14日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币比价下跌  
[2009年04月14日]
【金融】纽约股市三大股指涨跌不一  
[2009年04月14日]
【政经】温州公布“干部内部购房问题”初调情况  
[2009年04月13日]
【海外】泰反对党呼吁召开紧急国会会议  
[2009年04月13日]
【政经】山东累计报告手足口病死亡病例19例  
[2009年04月13日]
【政经】中韩签署“友好交流协议书”  
[2009年04月13日]
【产业】中海油称高管层薪酬福利严格执行国资委规定  
[2009年04月13日]
【政经】俞正声在沪会见连战  
[2009年04月13日]
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