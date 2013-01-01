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即时要闻
【金融】中日韩专家呼吁加强区域性金融合作  
[2009年04月13日]
【产业】著名智库评出最具商业道德的企业  
[2009年04月13日]
【海外】印反政府武装打死七名警察  
[2009年04月13日]
【金融】早盘沪指收盘涨2.31%  
[2009年04月13日]
【产业】美政府要求通用汽车准备破产  
[2009年04月13日]
【政经】中国将重点解决就业问题  
[2009年04月13日]
【政经】中国逐步统一建立居民健康档案  
[2009年04月13日]
【金融】日本日经指数早盘微跌0.07%  
[2009年04月13日]
【海外】日本3月企业物价指数创新低  
[2009年04月13日]
【政经】中国严禁刑讯逼供和非法拘禁  
[2009年04月13日]
【政经】中国加大监所违法行为的查处和追究力度  
[2009年04月13日]
【金融】辽宁地方债中标利率1.75%  
[2009年04月13日]
【产业】外资仍看好中国房地产市场  
[2009年04月13日]
【产业】丰田可能连续两个财年亏损  
[2009年04月13日]
【产业】伊提出国际油价应在每桶75美元-80美元  
[2009年04月13日]
【金融】瑞信冻结部分美国客户的海外账户  
[2009年04月13日]
【金融】上交所鼓励公司月初披露上月经营数据  
[2009年04月13日]
【海外】泰军方驱散示威者68人受伤  
[2009年04月13日]
【政经】《国家人权行动计划（2009-2010年）》  
[2009年04月13日]
【海外】日本企业物价指数继续下滑  
[2009年04月13日]
【产业】丰田全球销售计划或将减少  
[2009年04月13日]
【政经】85家公司一季度业绩增长  
[2009年04月13日]
【金融】人民币对美元汇率中间价上行  
[2009年04月13日]
【海外】毛里塔尼亚军政权领导人竞选总统  
[2009年04月13日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年04月13日]
【政经】旅行社放弃零负团费等低价游  
[2009年04月13日]
【海外】全日空一客机出事故无人伤亡  
[2009年04月13日]
【海外】阿总统将继续深化民族和解  
[2009年04月13日]
【政经】台湾经济利好频出渐露回暖  
[2009年04月13日]
【产业】上海房展会：市民观望情绪仍浓厚  
[2009年04月13日]
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