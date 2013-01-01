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即时要闻
【产业】琼洋浦港原油吞吐量突破2500万吨  
[2009年04月13日]
【政经】广西百余家企业5月赴台采购  
[2009年04月13日]
【产业】南京新百：重组充分考虑各方利益  
[2009年04月13日]
【海外】摩尔多瓦决定对大选重新计票  
[2009年04月13日]
【海外】巴总理邀请穆盟（谢里夫派）重返内阁  
[2009年04月13日]
【政经】“雪龙号”失事直升机机骸被打捞出水  
[2009年04月13日]
【海外】被劫持美国船长获释  
[2009年04月13日]
【海外】沙特国王与阿巴斯讨论巴以局势  
[2009年04月13日]
【海外】泰士兵和反政府示威者发生冲突  
[2009年04月13日]
【政经】“雪龙号”失事直升机机骸已找到  
[2009年04月12日]
【海外】以方表示有意与巴方继续和谈  
[2009年04月12日]
【政经】中央气象台发布今年首次暴雨预报  
[2009年04月12日]
【政经】王毅在沪会见连战  
[2009年04月12日]
【政经】李克强与地方负责人座谈医改  
[2009年04月12日]
【产业】北京春季房展意向成交超30亿元  
[2009年04月12日]
【政经】菏泽手足口病死亡病例15例  
[2009年04月12日]
【金融】证券经纪人须持证执业  
[2009年04月12日]
【海外】泰国开始在曼谷部署士兵  
[2009年04月12日]
【政经】水土流失致耕地耕地损失每年100万亩  
[2009年04月12日]
【政经】山西将全面核查省内矿业权  
[2009年04月12日]
【海外】泰国总理宣布曼谷进入紧急状态  
[2009年04月12日]
【海外】英国力推鼓励换车方案  
[2009年04月12日]
【政经】“雪龙号”租用直升机坠海  
[2009年04月12日]
【海外】泰国逮捕示威领导人  
[2009年04月12日]
【海外】美研究出汽车快速“加氢”技术  
[2009年04月12日]
【海外】意大利地震遇难人数增至293人  
[2009年04月12日]
【海外】日计划援助巴基斯坦10亿美元  
[2009年04月12日]
【产业】乔布斯病中依然掌控苹果  
[2009年04月12日]
【产业】国内钢价连续第9周下跌  
[2009年04月12日]
【政经】国际经济一周大事预报  
[2009年04月12日]
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