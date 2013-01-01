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即时要闻
【政经】胡锦涛致电金正日祝贺其连任  
[2009年04月10日]
【海外】希腊校园枪击案四人受伤  
[2009年04月10日]
【产业】中国集装箱运输市场货量萎缩  
[2009年04月10日]
【金融】现货金银继续窄幅震荡  
[2009年04月10日]
【产业】俄石油工业急需外国投资  
[2009年04月10日]
【政经】甘肃手足口病739例无死亡  
[2009年04月10日]
【金融】上市公司平均派现逾4亿  
[2009年04月10日]
【产业】惠而浦因亏损关闭上海工厂  
[2009年04月10日]
【产业】广州3月一手房交易量回升  
[2009年04月10日]
【政经】3月中国外贸明显好转  
[2009年04月10日]
【金融】财政部细化金融高管薪酬分配  
[2009年04月10日]
【海外】泰方称东盟峰会将如期举行  
[2009年04月10日]
【产业】超级计算机“魔方”将启用  
[2009年04月10日]
【金融】日经股指上涨0.54%  
[2009年04月10日]
【金融】上期金低位徘徊  
[2009年04月10日]
【金融】中小板指数劲升3.75%  
[2009年04月10日]
【金融】沪深B股涨幅双超2%  
[2009年04月10日]
【产业】中国卫通五年将发射七颗卫星  
[2009年04月10日]
【海外】新加坡向亚丁湾派遣护航舰船  
[2009年04月10日]
【金融】马明哲：中国保险有快速增长空间  
[2009年04月10日]
【产业】美国救助汽车巨头违背民意  
[2009年04月10日]
【产业】去年日本二手车销量新低  
[2009年04月10日]
【政经】文化企业将获税收减免  
[2009年04月10日]
【产业】中国电动汽车产业化进程加速  
[2009年04月10日]
【政经】《对外投资合作国别（地区）指南》发布  
[2009年04月10日]
【金融】台北股市上涨114点  
[2009年04月10日]
【金融】浦发去年净赚125亿元  
[2009年04月10日]
【海外】泰国反政府者集结示威  
[2009年04月10日]
【海外】惠誉下调欧洲多国主权信用等级  
[2009年04月10日]
【海外】两日企将在印尼合资生产氧化铝  
[2009年04月10日]
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