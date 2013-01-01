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即时要闻
【产业】安赛乐米塔尔缩减欧洲一半产能  
[2009年04月09日]
【产业】全国二手车市场强劲反弹  
[2009年04月09日]
【金融】9日人民币市场汇价  
[2009年04月09日]
【海外】“瑞体肤”因导致致命脑病而撤市  
[2009年04月09日]
【金融】纽约期金价格微幅上涨  
[2009年04月09日]
【金融】9日沪深股市小幅低开  
[2009年04月09日]
【金融】基金将密集分红  
[2009年04月09日]
【政经】日本位居上海出境游目的地排行榜首  
[2009年04月09日]
【政经】“亚洲之路”获得叙通关文牒  
[2009年04月09日]
【海外】9日国际财经快报  
[2009年04月09日]
【海外】费尔特曼被提名美近东事务助理国务卿  
[2009年04月09日]
【政经】鸡西煤矿透水事故12人遇难  
[2009年04月09日]
【产业】芝加哥大豆期货创两个月新高  
[2009年04月09日]
【金融】8日伦敦股市微幅收低  
[2009年04月09日]
【海外】意地震遇难者升至260人  
[2009年04月09日]
【海外】日本将出台新经济对策方案  
[2009年04月09日]
【产业】8日国际油价小幅反弹  
[2009年04月09日]
【金融】8日纽约股市小幅反弹  
[2009年04月09日]
【金融】8日纽约汇市美元小幅上涨  
[2009年04月09日]
【政经】菏泽手足口病疫情趋于平稳  
[2009年04月09日]
【金融】国投公司：退出非主业资产  
[2009年04月09日]
【金融】吴定富：要完善制度适应变化  
[2009年04月09日]
【金融】上证超级大盘指数23日亮相  
[2009年04月08日]
【金融】八大保险公司被要求风险自查  
[2009年04月08日]
【金融】保监会公布从业人员行为准则  
[2009年04月08日]
【政经】安监总局：一季度事故总量下降  
[2009年04月08日]
【金融】深港交易所签更紧密合作协议  
[2009年04月08日]
【政经】胡锦涛会见查韦斯  
[2009年04月08日]
【海外】俄外长表示反对威胁制裁朝鲜  
[2009年04月08日]
【海外】索马里海盗劫持一艘丹麦货船  
[2009年04月08日]
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