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即时要闻
【海外】日本对购买节能家电提供返点优惠  
[2009年04月08日]
【政经】商务部终止对韩丙烯酸酯征收反倾销税  
[2009年04月08日]
【海外】通用为破产做准备  
[2009年04月08日]
【产业】中小板公司净利同比多下滑  
[2009年04月08日]
【金融】“09铜城投”将在上证所上市  
[2009年04月08日]
【政经】河北列车脱轨事发地恢复通车  
[2009年04月08日]
【产业】三峡总公司将发行共计100亿元企业债  
[2009年04月08日]
【产业】董扬：国内汽车已出回暖迹象  
[2009年04月08日]
【产业】德国钢铁产量降幅达50%  
[2009年04月08日]
【海外】日本2月经常项目收支转为顺差  
[2009年04月08日]
【海外】巴西工业销售收入创新低  
[2009年04月08日]
【海外】美国2月消费信贷下降3.5%  
[2009年04月08日]
【海外】巴西上调粮食和油料作物产量预期  
[2009年04月08日]
【金融】8日东京日经股指早盘下跌174点  
[2009年04月08日]
【金融】法政府成为巴黎银行最大股东  
[2009年04月08日]
【海外】国际财经快报  
[2009年04月08日]
【金融】8日人民币市场汇价  
[2009年04月08日]
【金融】8日人民币对美元汇率继续回落  
[2009年04月08日]
【金融】8日沪深股市双双低开  
[2009年04月08日]
【产业】法国雅高成为市值最高酒店  
[2009年04月08日]
【产业】法国二手房价量齐跌  
[2009年04月08日]
【金融】纽约期金反弹  
[2009年04月08日]
【海外】意大利拉奎拉发生强烈余震  
[2009年04月08日]
【海外】美众议员将建议奥巴马开始同古巴对话  
[2009年04月08日]
【海外】西班牙政府大规模改组  
[2009年04月08日]
【海外】法国维和士兵杀害三名战友  
[2009年04月08日]
【海外】藤森被判25年监禁  
[2009年04月08日]
【金融】7日伦敦股市大幅收低  
[2009年04月08日]
【海外】奥巴马突访伊拉克  
[2009年04月08日]
【产业】宝马3月销售量下降17%  
[2009年04月08日]
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