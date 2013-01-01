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即时要闻
【海外】南极一冰架因全球变暖解体消失  
[2009年04月04日]
【政经】专家称中国转基因食品安全有严格保障  
[2009年04月04日]
【海外】巴基斯坦部落地区遭导弹袭击  
[2009年04月04日]
【产业】美报称克莱斯勒债权人抵制债转股提议  
[2009年04月04日]
【海外】外媒：伦敦峰会成果超预期 中国表现抢眼  
[2009年04月04日]
【海外】纽约民众抗议政府忽视其疾苦  
[2009年04月04日]
【海外】韩国紧急会议讨论朝鲜发射卫星应对措施  
[2009年04月04日]
【海外】伯南克称采取一切措施稳定金融市场  
[2009年04月04日]
【海外】南极威尔金斯冰架出现新裂缝  
[2009年04月04日]
【政经】“美国和中国：下一个30年”论坛在休斯敦开幕  
[2009年04月04日]
【政经】黑龙江鸡东县一煤矿发生透水事故  
[2009年04月04日]
【海外】法国等国家对伦敦峰会反应积极  
[2009年04月04日]
【海外】欧盟官员认为欧盟国家公共财政日益恶化  
[2009年04月04日]
【海外】肯尼亚一半以上公司拟裁员  
[2009年04月04日]
【海外】美主要媒体高度关注伦敦峰会成果  
[2009年04月04日]
【金融】墨西哥北方银行收购美国INB银行  
[2009年04月04日]
【海外】美大企业CEO薪酬七年来首降  
[2009年04月04日]
【金融】沪银行业今年重点防范票据诈骗等案件  
[2009年04月04日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年04月04日]
【政经】中国与东盟双向投资额近600亿美元  
[2009年04月04日]
【产业】美多种婴儿配方奶粉含高氯酸盐  
[2009年04月04日]
【海外】马达加斯加明年10月举行总统选举  
[2009年04月04日]
【海外】埃及确认第62例人感染禽流感病例  
[2009年04月04日]
【海外】荷兰对伦敦峰会成果表示满意  
[2009年04月04日]
【产业】保时捷或增持大众股份  
[2009年04月04日]
【海外】朝中社说朝鲜马上就要发射卫星  
[2009年04月04日]
【海外】韩国密切关注朝鲜卫星发射动向  
[2009年04月04日]
【海外】奥巴马谴责纽约州枪击案   
[2009年04月04日]
【海外】美国纽约州枪击事件致14死4伤   
[2009年04月04日]
【金融】沪深股市流通市值一周增3.54%　  
[2009年04月04日]
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