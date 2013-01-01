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即时要闻
【金融】香港恒生指数大升7.41%  
[2009年04月02日]
【金融】恒指2日大涨7.41%  
[2009年04月02日]
【金融】2日认购权证过半微升  
[2009年04月02日]
【金融】2日中小板指创近半年新高  
[2009年04月02日]
【海外】日拟将对朝单独制裁期延长至一年  
[2009年04月02日]
【政经】胡锦涛出席G20伦敦峰会  
[2009年04月02日]
【金融】2日上期金震荡整理  
[2009年04月02日]
【金融】农发行将发行150亿元固息债  
[2009年04月02日]
中国与东盟将签署《投资协议》  
[2009年04月02日]
【海外】2月日本钢材出口量减少46.7%  
[2009年04月02日]
【金融】瑞银报告认为美元面临风险  
[2009年04月02日]
【政经】中国国际农产品交易会9月在长春举办  
[2009年04月02日]
【政经】江苏实行手足口病重症病例“日报制”  
[2009年04月02日]
【金融】日经股指大涨367.87点  
[2009年04月02日]
【金融】美两季度无创业公司完成IPO  
[2009年04月02日]
【海外】马来西亚总理巴达维请辞  
[2009年04月02日]
【金融】2日台北股市上涨159点  
[2009年04月02日]
【政经】胡锦涛同20国集团成员领导人聚会  
[2009年04月02日]
【金融】日经股指大涨4.41%  
[2009年04月02日]
【海外】美连续两季度无创业公司完成IPO  
[2009年04月02日]
【海外】朝鲜称将对日本拦截其卫星进行军事报复  
[2009年04月02日]
【海外】马来西亚总理递交辞呈  
[2009年04月02日]
【金融】港股午盘收报劲升717点  
[2009年04月02日]
【金融】日本将在G20宣布新计划  
[2009年04月02日]
【海外】尼日利亚解除管制石油下游领域  
[2009年04月02日]
【产业】通用金融将扩大购车信贷规模  
[2009年04月02日]
【产业】德国汽车置换计划未刺激消费  
[2009年04月02日]
【产业】俄天然气工业公司下调出口量  
[2009年04月02日]
【产业】通用汽车回应修订劳动协议  
[2009年04月02日]
【产业】日本钢铁巨头减薪休假  
[2009年04月02日]
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