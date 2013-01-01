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即时要闻
【海外】英国开始从伊拉克全面撤军   
[2009年03月31日]
【金融】澳门2月外汇储备环比升1.9%  
[2009年03月31日]
【产业】中广核与四川签核电合作框架协议  
[2009年03月31日]
【产业】英特尔发布新款服务器芯片  
[2009年03月31日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2009年03月31日]
【金融】简学麟：政府对创业板的审慎态度非常明智  
[2009年03月31日]
【政经】目前库存粮食可放心加工和消费  
[2009年03月31日]
【海外】世行预测今年世界经济下滑1.7%  
[2009年03月31日]
【政经】中国居民旅游消费预期下降  
[2009年03月31日]
【政经】贵州一医疗事故致64人感染丙肝病毒  
[2009年03月31日]
【金融】中行宣布增持中银香港股份  
[2009年03月31日]
【政经】农民工统计监测调查制度启动  
[2009年03月31日]
【海外】巴西减免税收应对危机  
[2009年03月31日]
【海外】菲南部进入紧急状态  
[2009年03月31日]
【政经】香港特区财政盈余432亿港元  
[2009年03月31日]
【金融】中行将增持中银香港股份  
[2009年03月31日]
【政经】温家宝赴泰国出席东盟会议  
[2009年03月31日]
【政经】新西兰总理将访华  
[2009年03月31日]
【金融】31日恒生指数升120点  
[2009年03月31日]
【产业】31日现货金银价格延续下挫  
[2009年03月31日]
【产业】今年电子信息业已投资306.6亿元  
[2009年03月31日]
【海外】日本家庭消费同比下降3.5%  
[2009年03月31日]
【金融】15家银行签下浦东授信大单  
[2009年03月31日]
【产业】广东高新及机电产品出口大幅下降  
[2009年03月31日]
【政经】豫、川地方债即将发行  
[2009年03月31日]
【政经】秦刚：希望法方正面回应中方关切  
[2009年03月31日]
【产业】中海油2008年净利润增长42%  
[2009年03月31日]
【金融】证监会：立立电子重上发审会无关IPO重启  
[2009年03月31日]
【金融】31日台北股市小涨四点  
[2009年03月31日]
【海外】日本2月失业率升至4.4%  
[2009年03月31日]
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