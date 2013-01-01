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即时要闻
【金融】瑞银或将再裁8000人  
[2009年03月30日]
【金融】东京股市早盘下跌1.76％  
[2009年03月30日]
【政经】贞丰爆炸事故八人遇难  
[2009年03月30日]
【产业】巴士股份、ST天桥更名  
[2009年03月30日]
【产业】ST百花、五洲明珠资产重组  
[2009年03月30日]
【金融】龙永图：国际货币改革非一日之功  
[2009年03月30日]
【产业】标致雪铁龙公司换帅  
[2009年03月30日]
【金融】哥伦比亚总统会见周小川  
[2009年03月30日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落  
[2009年03月30日]
【产业】通用汽车CEO将辞职  
[2009年03月30日]
【海外】OECD：2010年失业率将近10％  
[2009年03月30日]
【金融】沪指开盘涨0．15％  
[2009年03月30日]
【政经】1至2月广东用电量负增长  
[2009年03月30日]
【产业】昌大国际在美国纳斯达克上市  
[2009年03月30日]
【海外】匈社会党确定总理候选人  
[2009年03月30日]
【金融】索罗斯称英国或须求助IMF  
[2009年03月30日]
【海外】默克尔称北约应制订新战略  
[2009年03月30日]
【产业】俄萨哈林2号项目向日本供气  
[2009年03月30日]
【产业】日本工矿业生产指数连续下滑  
[2009年03月30日]
【海外】奥巴马称不考虑加快从伊撤军  
[2009年03月30日]
【海外】美军将缩小在阿富汗目标  
[2009年03月30日]
【海外】土耳其选举发生骚乱六人死  
[2009年03月30日]
【海外】美国一疗养院发生枪击案  
[2009年03月30日]
【政经】最高法部署国家知识产权战略  
[2009年03月30日]
【政经】李长春抵日访问  
[2009年03月30日]
【政经】蓟县新生儿死亡事件五人受处  
[2009年03月30日]
【海外】非洲足球世预赛发生踩踏事故 19人死  
[2009年03月30日]
【海外】盖茨：美军不会拦截“朝鲜导弹”  
[2009年03月30日]
【产业】中石化去年净利润下滑近五成  
[2009年03月29日]
【金融】央行官员：3月信贷规模不减  
[2009年03月29日]
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