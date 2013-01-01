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    • 【海外】英国消费者信心降新低  
    [2008年10月31日]
    【产业】全球最大钢铁企业欧洲大幅减产  
    [2008年10月31日]
    【金融】美国国际集团债务压力减轻  
    [2008年10月31日]
    【产业】大众汽车前九个月利润上升  
    [2008年10月31日]
    【金融】三季报显示上市公司业绩同比增长  
    [2008年10月31日]
    【金融】国际财经快报  
    [2008年10月31日]
    【产业】南钢股份业绩下滑明显  
    [2008年10月31日]
    【金融】人民币对美元汇率小幅上行  
    [2008年10月31日]
    【金融】欧盟批准瑞典、葡萄牙救援方案  
    [2008年10月31日]
    【海外】加拿大新政府宣誓就职  
    [2008年10月31日]
    【金融】沪深股市双双低开  
    [2008年10月31日]
    【海外】叙利亚将黎东部接壤区部署军队  
    [2008年10月31日]
    【海外】法建议欧盟扶持汽车工业  
    [2008年10月31日]
    【海外】美国暂时关闭驻叙利亚使馆  
    [2008年10月31日]
    【金融】全球股市出现上涨  
    [2008年10月31日]
    【政经】西藏雪灾错那县道路被抢通  
    [2008年10月31日]
    【海外】巴基斯坦全力投入抗震救灾  
    [2008年10月31日]
    【海外】土耳其货船在索马里海域被劫持  
    [2008年10月31日]
    【海外】哈马斯释放17名法塔赫成员  
    [2008年10月31日]
    【政经】西藏隆子雪灾被困群众大部获救  
    [2008年10月31日]
    【金融】法兰克福DAX指数涨2.84%  
    [2008年10月31日]
    【产业】国际油价再度回落  
    [2008年10月31日]
    【金融】美股大幅收高  
    [2008年10月31日]
    【金融】纽约黄金期货价格下跌  
    [2008年10月31日]
    【金融】伦敦股市继续收高  
    [2008年10月31日]
    【金融】纽约汇市美元对欧元英镑下跌  
    [2008年10月31日]
    【政经】西藏雪灾已致7人死亡  
    [2008年10月30日]
    【金融】纽约股市三大股指走高  
    [2008年10月30日]
    【政经】温家宝出席上合组织第七次总理会议  
    [2008年10月30日]
    【政经】陈云林期许两岸关系迈入新境界  
    [2008年10月30日]
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