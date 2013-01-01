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    • 【三鹿问题奶粉】我国已督促检查2万余个奶站  
    [2008年10月30日]
    【政经】全国妇联第十届执委会委员产生  
    [2008年10月30日]
    【三鹿问题奶粉】全国退市不合格乳制品8300余吨  
    [2008年10月30日]
    【政经】三部委要求保障汶川震区建材生产供应  
    [2008年10月30日]
    【政经】北京确定104个绿色施工责任工地  
    [2008年10月30日]
    【政经】河南济源矿难矿主已被警方控制  
    [2008年10月30日]
    【政经】福建一工地升降机坠落 12人死亡  
    [2008年10月30日]
    【政经】大陆业者参加海峡两岸台北旅展  
    [2008年10月30日]
    【产业】石油公司业绩四季度期待好转  
    [2008年10月30日]
    【政经】上海近一半人口处于流动状态  
    [2008年10月30日]
    【金融】香港金管局下调基本利率至1.5%  
    [2008年10月30日]
    【政经】陕西人大常委会首次举行立法听证会  
    [2008年10月30日]
    【金融】亚太地区主要股市继续上涨  
    [2008年10月30日]
    【海外】日本公布26.9万亿日元经济刺激方案  
    [2008年10月30日]
    【政经】29城市发表长江环保合作宣言  
    [2008年10月30日]
    【海外】印度连环爆炸造成30人死亡  
    [2008年10月30日]
    【金融】国内金银价全线上涨  
    [2008年10月30日]
    【产业】黑龙江粮食已订出三分之一  
    [2008年10月30日]
    【产业】三峡工程机组全部投入商业运行  
    [2008年10月30日]
    【政经】江苏年内拟对1294家企业排污改造  
    [2008年10月30日]
    【政经】贾庆林会见希腊客人  
    [2008年10月30日]
    【政经】在苏丹被绑架中国工人四人遇害  
    [2008年10月30日]
    【政经】北京西城区法院原院长被判死缓  
    [2008年10月30日]
    【政经】新一轮土地规划提出六项约束指标  
    [2008年10月30日]
    【政经】川藏公路恢复通车  
    [2008年10月30日]
    【政经】河南严查变相圈占农村集体土地行为  
    [2008年10月30日]
    【政经】国家促进五类人员创业  
    [2008年10月30日]
    【金融】韩元对美元汇率创历史最大升幅  
    [2008年10月30日]
    【金融】认购权证仅1只报跌  
    [2008年10月30日]
    【海外】匈牙利总理称暂不动用IMF贷款  
    [2008年10月30日]
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