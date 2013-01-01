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    • 【海外】委内瑞拉新增102.51亿桶探明石油储量  
    [2008年10月30日]
    【海外】陆克文呼吁各国一致降低利率  
    [2008年10月30日]
    【政经】陈至立当选妇联第十届执委会委员  
    [2008年10月30日]
    【金融】沪深股指双双反弹  
    [2008年10月30日]
    【金融】沪深B股涨幅均超过2%  
    [2008年10月30日]
    【金融】香港恒生指数急升1627.78点  
    [2008年10月30日]
    【金融】中国银联打开北欧市场  
    [2008年10月30日]
    【产业】9月钢铁生产环比降6.94%  
    [2008年10月30日]
    【产业】广东玩具出口企业减少1391家  
    [2008年10月30日]
    【政经】北京一城管队长滥用职权被判刑  
    [2008年10月30日]
    【海外】多数华人华侨撤离刚果(金)戈马市  
    [2008年10月30日]
    【政经】海南多地发生霍乱 确诊22例  
    [2008年10月30日]
    【海外】陕西尧头斜井煤矿瓦斯爆炸  
    [2008年10月30日]
    【政经】皖浙赣建立食品药品监管联防协作区  
    [2008年10月30日]
    【政经】上海世博会世博中心实现结构封顶  
    [2008年10月30日]
    【海外】瑞士罗纳冰川可能于2100年消失  
    [2008年10月30日]
    【产业】中国大中型钢铁企业23户亏损  
    [2008年10月30日]
    【产业】国际矿业大会11月11日开幕  
    [2008年10月30日]
    【政经】前三季度中国宏观经济稳定  
    [2008年10月30日]
    【政经】西藏雪灾6人死亡1700多人被困  
    [2008年10月30日]
    【政经】陕西120亿“引汉济渭”  
    [2008年10月30日]
    【金融】世行下属公司为非洲银行提供30亿美元  
    [2008年10月30日]
    【金融】韩国首尔股市上涨115.75点  
    [2008年10月30日]
    【金融】日经股指暴涨817.86点  
    [2008年10月30日]
    【金融】台北股市大涨277点  
    [2008年10月30日]
    【海外】巴基斯坦地震死亡200人以上  
    [2008年10月30日]
    【海外】肯尼亚政府下调成品油价格  
    [2008年10月30日]
    【金融】银监会与爱尔兰确立监管合作机制  
    [2008年10月30日]
    【海外】哥伦比亚军界爆出重大丑闻  
    [2008年10月30日]
    【海外】阿富汗政府大楼爆炸多人死伤  
    [2008年10月30日]
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