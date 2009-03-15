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【海外】巴基斯坦将恢复首席大法官
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【海外】法国将完全重返北约
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【海外】乌干达从刚果（金）撤军
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【产业】欧佩克维持原油日产限额
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【海外】以总理称以巴和谈僵局因巴领导层软弱
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【海外】马达加斯加总统支持全民公决解决政治危机
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【海外】G20财长寻求应对危机良策
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【政经】菜价整体高于上年同期
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【政经】海南海榆中线车祸7死30多人伤
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【海外】澳大利亚维州森林大火全部熄灭
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【海外】一华商在马达加斯加遇害
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【海外】欧佩克讨论原油生产限额问题
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【海外】阿富汗汽车炸弹袭击2死14伤
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【政经】中消协推出《科学消费指引》
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【产业】国内钢价连续第五周下跌
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【海外】国际经济一周大事回顾
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【海外】美国和伊朗出现新对立
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