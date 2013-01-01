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    • 【海外】也门洪灾造成80人死亡  
    [2008年10月30日]
    【金融】芝加哥玉米期货涨停  
    [2008年10月30日]
    【海外】欧盟拟增“危机基金”  
    [2008年10月30日]
    【海外】欧盟赞成扶持欧洲汽车产业  
    [2008年10月30日]
    【金融】人民币市场汇价  
    [2008年10月30日]
    【金融】阿根廷货币贬值加速  
    [2008年10月30日]
    【金融】巴西央行决定维持现有基准利率  
    [2008年10月30日]
    【金融】人民币对美元汇率继续上行  
    [2008年10月30日]
    【政经】陕西澄城煤矿发生瓦斯爆炸事故  
    [2008年10月30日]
    【海外】欧盟将出台方案拯救实体经济  
    [2008年10月30日]
    【金融】国际财经快报  
    [2008年10月30日]
    【金融】沪深股市双双高开  
    [2008年10月30日]
    【政经】香港公布鸡蛋三聚氰胺检测结果  
    [2008年10月30日]
    【政经】中国成功发射委内瑞拉通信卫星  
    [2008年10月30日]
    【海外】伊斯兰会议组织谴责中国工人苏丹遇害事件  
    [2008年10月30日]
    【海外】美称继续与巴基斯坦反恐合作  
    [2008年10月30日]
    【海外】阿盟谴责苏丹中国工人被害事件  
    [2008年10月30日]
    【海外】布什与奥尔默特通电话  
    [2008年10月30日]
    【金融】伦敦股市大幅收高  
    [2008年10月30日]
    【金融】美联储降息使纽约汇市美元下跌  
    [2008年10月30日]
    【金融】IMF新贷款方式应对金融危机  
    [2008年10月30日]
    【海外】阿拉伯国家向也门提供救援物资  
    [2008年10月30日]
    【海外】阿尔及利亚总统宣布将修宪  
    [2008年10月30日]
    【金融】美联储再降息0.5个百分点  
    [2008年10月30日]
    【金融】受降息影响纽约股指涨跌不一  
    [2008年10月30日]
    【产业】国际油价暴涨7%  
    [2008年10月30日]
    【金融】纽约黄金期货上涨1.8%  
    [2008年10月30日]
    【政经】中国政法大学回应学生杀害教授事件  
    [2008年10月29日]
    【产业】中石化前三季净利同比降63.7%  
    [2008年10月29日]
    【海外】索马里连环自杀式爆炸50多人伤亡  
    [2008年10月29日]
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