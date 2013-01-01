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    【金融】中小板指涨1.76%  
    [2009年03月10日]
    【海外】菲律宾出口额1月同比再降逾40%  
    [2009年03月10日]
    【金融】沪深B股双双反弹  
    [2009年03月10日]
    【金融】沪深股市缩量反弹  
    [2009年03月10日]
    【政经】周溯代表：应构建公益诉讼制度  
    [2009年03月10日]
    【海外】斯里兰卡自杀式袭击约30人伤亡  
    [2009年03月10日]
    【产业】2月70个大中城市房价同比降1.2%  
    [2009年03月10日]
    【政经】中国美国商会发布今年商务环境调查报告  
    [2009年03月10日]
    【金融】又有三家外资机构获QFII资格  
    [2009年03月10日]
    【政经】朝鲜总理金英日将访华  
    [2009年03月10日]
    【金融】日经股指下跌0.44%  
    [2009年03月10日]
    【政经】屈万祥委员：争取两三年彻底解决公款出国旅游  
    [2009年03月10日]
    【政经】工行与重庆签金融战略合作协议  
    [2009年03月10日]
    【金融】台北股市上涨42点  
    [2009年03月10日]
    【海外】日美沙在沙特合资碳化硅业务  
    [2009年03月10日]
    【政经】阿根廷加强对中国产品限制措施  
    [2009年03月10日]
    【海外】欧盟城镇垃圾再利用率达39%  
    [2009年03月10日]
    【政经】付志方代表：三元重组三鹿将促进河北乳业发展  
    [2009年03月10日]
    【政经】郑雪碧代表：京张城际铁路8月开工  
    [2009年03月10日]
    【政经】台湾用电量锐减  
    [2009年03月10日]
    【海外】朝同意韩方人员由陆路进出边界  
    [2009年03月10日]
    【海外】伦敦金融峰会前欧美分歧明显   
    [2009年03月10日]
    【海外】玻利维亚总统下令驱逐一美国外交官  
    [2009年03月10日]
    【海外】联合国粮农组织：全球粮食危机尚未消除  
    [2009年03月10日]
    【海外】2008财年日上市企业破产数创新高  
    [2009年03月10日]
    【政经】2月PPI同比降4.5%  
    [2009年03月10日]
    【政经】2月CPI同比降1.6%  
    [2009年03月10日]
    【政经】许智宏代表：高校专业设置不合理影响就业  
    [2009年03月10日]
    【政经】陈德铭：大陆不对两岸经济合作协议预设条件  
    [2009年03月10日]
    【政经】黄少良委员：建贪官外逃预警机制  
    [2009年03月10日]
    ·【金融】中小板指涨1.76% (17:26)
    ·【海外】菲律宾出口额1月同比再降逾40% (16:15)
    ·【金融】沪深B股双双反弹 (16:14)
    ·【金融】沪深股市缩量反弹 (16:14)
    ·【政经】周溯代表：应构建公益诉讼制度 (16:12)
    ·【海外】斯里兰卡自杀式袭击约30人伤亡 (15:57)
    ·【产业】2月70个大中城市房价同比降1.2% (15:55)
    ·【政经】中国美国商会发布今年商务环境调查报告 (15:53)
    ·【金融】又有三家外资机构获QFII资格 (15:09)
    ·【政经】朝鲜总理金英日将访华 (15:07)
    ·【金融】日经股指下跌0.44% (15:06)
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    ·【金融】台北股市上涨42点 (14:35)
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    ·【政经】阿根廷加强对中国产品限制措施 (14:30)
    ·【海外】欧盟城镇垃圾再利用率达39% (14:29)
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    ·【政经】郑雪碧代表：京张城际铁路8月开工 (14:26)
    ·【政经】台湾用电量锐减 (14:25)
    ·【海外】朝同意韩方人员由陆路进出边界 (13:49)
    ·【海外】伦敦金融峰会前欧美分歧明显 (13:42)
    ·【海外】玻利维亚总统下令驱逐一美国外交官 (13:40)
    ·【海外】联合国粮农组织：全球粮食危机尚未消除 (13:38)
    ·【海外】2008财年日上市企业破产数创新高 (13:36)
    ·【政经】2月PPI同比降4.5% (13:29)
    ·【政经】2月CPI同比降1.6% (13:28)
    ·【政经】许智宏代表：高校专业设置不合理影响就业 (13:18)
    ·【政经】陈德铭：大陆不对两岸经济合作协议预设条件 (13:18)
    ·【政经】黄少良委员：建贪官外逃预警机制 (13:17)
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