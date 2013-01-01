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    【海外】巴西年度粮食产量下降  
    [2009年03月10日]
    【海外】伦敦金融峰会前欧美分歧明显  
    [2009年03月10日]
    【金融】沪深早盘略涨  
    [2009年03月10日]
    【海外】巴菲特：美国经济已“坠下悬崖”  
    [2009年03月10日]
    【金融】日经股指早盘微跌0.74%  
    [2009年03月10日]
    【产业】全国房价继续回落  
    [2009年03月10日]
    【政经】柳萍委员：区别对待西北欠发达地区文化体制改革  
    [2009年03月10日]
    【海外】2008财年日本上市企业破产数创战后新高  
    [2009年03月10日]
    【海外】默克收购先灵葆雅  
    [2009年03月10日]
    【海外】朝鲜同意韩方人员由陆路进出韩朝边界  
    [2009年03月10日]
    【海外】《纽约时报》卖楼缓解资金紧张  
    [2009年03月10日]
    【金融】9日伦敦市场金属期价收低  
    [2009年03月10日]
    【海外】欧元区月度投资者信心指数大降  
    [2009年03月10日]
    【海外】欧元区财长认为暂无需推出新刺激计划  
    [2009年03月10日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价回落三个基点  
    [2009年03月10日]
    【金融】李怀珍代表：《放贷人条例》应尽快出台  
    [2009年03月10日]
    【海外】英拟推出“白领失业”救助计划  
    [2009年03月10日]
    【金融】10日国际财经快报  
    [2009年03月10日]
    【金融】10日沪深股市双双低开  
    [2009年03月10日]
    【海外】南非霍乱疫情已造成59人死亡  
    [2009年03月10日]
    【海外】韩国货船和印尼货船在日本海域相撞  
    [2009年03月10日]
    【海外】伊拉克说两伊仍存在严重边界问题  
    [2009年03月10日]
    【海外】欧盟将出资千亿欧元支持“绿色经济”  
    [2009年03月10日]
    【金融】9日纽约黄金期货下跌  
    [2009年03月10日]
    【金融】9日伦敦股市微幅收高  
    [2009年03月10日]
    【海外】奥巴马解除对用联邦政府资金支持胚胎干细胞研究的限制  
    [2009年03月10日]
    【政经】美国朝鲜问题特使希望六方会谈尽早重启  
    [2009年03月10日]
    【金融】纽约汇市美元上涨  
    [2009年03月10日]
    【产业】国际油价升至每桶47美元之上  
    [2009年03月10日]
    【金融】9日纽约股市震荡收低  
    [2009年03月10日]
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