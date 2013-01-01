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    【产业】东航澄清：没有收到新的政府注资  
    [2009年03月10日]
    【海外】冰岛政府接管该国第四大银行  
    [2009年03月10日]
    【海外】朝鲜宣布最高人民会议选举结果  
    [2009年03月09日]
    【政经】台湾出口同比减少逾28%  
    [2009年03月09日]
    【产业】中海油尼日利亚项目投产  
    [2009年03月09日]
    【政经】香港港口货物吞吐量上升6%  
    [2009年03月09日]
    【产业】欧佩克周平均油价继续回升  
    [2009年03月09日]
    【政经】香港外汇储备总额1771亿美元  
    [2009年03月09日]
    【政经】孙永福委员：加快灾害应急机制建设  
    [2009年03月09日]
    【政经】杨健委员建议构建“海峡经济区”  
    [2009年03月09日]
    【政经】温思美委员：提高农民教育水平  
    [2009年03月09日]
    【政经】青海果洛发生一起爆炸事件  
    [2009年03月09日]
    【政经】李冬玉委员：加快征地制度改革  
    [2009年03月09日]
    【政经】上海年内开通四条轨道交通新线  
    [2009年03月09日]
    【产业】新安股份提10派11元利润分配预案  
    [2009年03月09日]
    【金融】亚太地区股市多数下跌  
    [2009年03月09日]
    【政经】甘肃发生一起大面积滑坡  
    [2009年03月09日]
    【产业】三峡总公司获中行500亿元授信  
    [2009年03月09日]
    【政经】蛋奶、水果价格基本平稳  
    [2009年03月09日]
    【金融】温州首家村镇银行成立  
    [2009年03月09日]
    【政经】山西解除部分地区干旱橙色预警  
    [2009年03月09日]
    【海外】联合国货机乌干达坠毁  
    [2009年03月09日]
    【产业】国内现货金银涨跌不一  
    [2009年03月09日]
    【产业】韶钢集团全员降薪  
    [2009年03月09日]
    【政经】王瑛代表：恢复“强制婚检”  
    [2009年03月09日]
    【金融】港股跌577点  
    [2009年03月09日]
    【金融】9日上期金弱势震荡  
    [2009年03月09日]
    【政经】尤小平代表：促进农民工“转型升级”  
    [2009年03月09日]
    【产业】中国企业首获国外港口特许经营权  
    [2009年03月09日]
    【产业】中远太平洋获准特许经营希腊港口  
    [2009年03月09日]
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