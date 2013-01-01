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    【政经】张立勇代表：尽快完善刑事被害人救助制度  
    [2009年03月09日]
    【政经】新疆沙尘天气发生频次分布范围有增加  
    [2009年03月09日]
    【金融】苏宁详解政府工作报告中金融热点  
    [2009年03月09日]
    【政经】台北港集装箱码头启用  
    [2009年03月09日]
    【政经】蔡德宽代表：贿选侵蚀村委会选举  
    [2009年03月09日]
    【金融】去年全球金融资产缩水50万亿美元  
    [2009年03月09日]
    【政经】全国人大财经委对发展计划的审查结果报告（全文）  
    [2009年03月09日]
    【政经】全国人大财经委对预算的审查结果报告（全文）  
    [2009年03月09日]
    【金融】沪深B股跌幅均超2%  
    [2009年03月09日]
    【金融】中小板指数重挫3.84%  
    [2009年03月09日]
    【金融】认购权证多跌4%以上  
    [2009年03月09日]
    【金融】王晓华代表：增值税转型后融资租赁需跟进  
    [2009年03月09日]
    【产业】武汉2月新房销量环比增近七成  
    [2009年03月09日]
    【产业】中广核集团与白俄罗斯越南开展合作  
    [2009年03月09日]
    【政经】中央下达中小企业信用担保补助金10亿元  
    [2009年03月09日]
    【政经】北京公积金贷款担保费降至3‰  
    [2009年03月09日]
    【金融】沪深股市大跌均超3%  
    [2009年03月09日]
    【金融】韩国股市收涨1.58%  
    [2009年03月09日]
    【金融】澳大利亚股市矿业类股领涨  
    [2009年03月09日]
    【金融】日经指数创逾26年新低  
    [2009年03月09日]
    【金融】台股跌25.39点  
    [2009年03月09日]
    【政经】代表委员会诊中国企业海外并购   
    [2009年03月09日]
    【政经】“海峡经济区”提案反响强烈  
    [2009年03月09日]
    【金融】朱玉辰代表：股指期货仍无时间表  
    [2009年03月09日]
    【政经】许宗衡代表：深圳去年关闭企业903家  
    [2009年03月09日]
    【政经】财政部回应“国账出错”  
    [2009年03月09日]
    【海外】美洲峰会将寻求应对危机协同措施  
    [2009年03月09日]
    【海外】卢瑞奥三国欲联手应对避税天堂指责  
    [2009年03月09日]
    【海外】日经常项目13年来首现赤字  
    [2009年03月09日]
    【海外】韩对朝切断两国军事通信线路表示遗憾  
    [2009年03月09日]
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