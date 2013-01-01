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    • 【金融】上证B指暴跌逾5%  
    [2008年10月29日]
    【产业】光明乳业全面拒收散奶  
    [2008年10月29日]
    【产业】广东纺织服装出口回落二成  
    [2008年10月29日]
    【金融】金融危机波及美国信用卡业  
    [2008年10月29日]
    【政经】我国消化系统恶性肿瘤发病率上升  
    [2008年10月29日]
    【政经】中央将安排会见达赖私人代表  
    [2008年10月29日]
    【政经】三峡工程将提前一年竣工  
    [2008年10月29日]
    【政经】国新办发表应对气候变化白皮书  
    [2008年10月29日]
    【政经】新疆打掉特大假发票团伙  
    [2008年10月29日]
    【政经】前三季度城镇职工平均工资19731元  
    [2008年10月29日]
    【海外】日本合成抑制超级耐多药结核菌化合物  
    [2008年10月29日]
    【海外】拉美百强企业市值“蒸发”近半  
    [2008年10月29日]
    【产业】卫星产业七年内产值将达3000亿  
    [2008年10月29日]
    【产业】经济减速冲击美国汽车零售商  
    [2008年10月29日]
    【金融】台北股市涨6点  
    [2008年10月29日]
    【金融】认购权证仅1只上涨  
    [2008年10月29日]
    【金融】29日中小板指跌2.53%  
    [2008年10月29日]
    【金融】在华外资银行利润101.2亿元  
    [2008年10月29日]
    【产业】耐克公司否认将从中国撤资  
    [2008年10月29日]
    【海外】墨西哥议会通过能源改革法案  
    [2008年10月29日]
    【金融】东京股市日经股指涨7.74%  
    [2008年10月29日]
    【海外】巴基斯坦地震增至80人亡  
    [2008年10月29日]
    【海外】金融危机使法国就业形势严峻  
    [2008年10月29日]
    【金融】澳元对美元汇率或继续下跌  
    [2008年10月29日]
    【金融】印尼公布新政策应对货币贬值  
    [2008年10月29日]
    【海外】巴基斯坦地震增至30人亡  
    [2008年10月29日]
    【海外】阿联酋和约旦谴责美轰炸叙利亚  
    [2008年10月29日]
    【金融】世行称拉美受金融危机影响各异  
    [2008年10月29日]
    【产业】日本9月工矿业生产指数上升  
    [2008年10月29日]
    【金融】国际机构提供匈牙利救援资金  
    [2008年10月29日]
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