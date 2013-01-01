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    【海外】金正日当选朝最高人民会议代议员  
    [2009年03月09日]
    【政经】袁周代表：进一步完善流浪乞讨人员救助管理办法  
    [2009年03月09日]
    【金融】沪深股市早盘报跌  
    [2009年03月09日]
    【金融】日经股指早盘下跌0.81%  
    [2009年03月09日]
    【政经】姜明代表：制定自主品牌促进法  
    [2009年03月09日]
    【政经】陈海啸代表：应改变现行身份证的信息披露方式  
    [2009年03月09日]
    【政经】余的娜代表：惠农资金不能“天女散花”  
    [2009年03月09日]
    【政经】王玉庆委员：科研评估体系亟待改进  
    [2009年03月09日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高  
    [2009年03月09日]
    【产业】尹家绪代表：汽车、摩托车按奢侈品征税当改革  
    [2009年03月09日]
    【政经】世行：今年全球经济将现二战后首次负增长  
    [2009年03月09日]
    【海外】韩美举行大规模联合军事演习  
    [2009年03月09日]
    【政经】外国银行对新兴市场融资下降  
    [2009年03月09日]
    【海外】奥巴马提名三名财政部助理部长  
    [2009年03月09日]
    【海外】日本接受救济家庭数量创新高  
    [2009年03月09日]
    【产业】通用否认欧宝将破产  
    [2009年03月09日]
    【产业】富士康去年盈利缩水逾八成  
    [2009年03月09日]
    【海外】美再次要求伊朗通告失踪美国前特工下落  
    [2009年03月09日]
    【政经】孙珩超委员：经济结构和职业教育应“双调联动”  
    [2009年03月09日]
    【金融】沪深股市双双高开  
    [2009年03月09日]
    【政经】吴邦国作工作报告  
    [2009年03月09日]
    【海外】国际财经快报  
    [2009年03月09日]
    【海外】日本1月逆差创新高  
    [2009年03月09日]
    【政经】中方呼吁阿根廷取消对华贸易歧视政策  
    [2009年03月09日]
    【海外】乌干达军队将在月底撤离刚果(金)  
    [2009年03月09日]
    【海外】奥巴马承诺致力于实现妇女权益全面平等  
    [2009年03月09日]
    【海外】波兰妇女游行争取权益  
    [2009年03月09日]
    【政经】世博会团体票将从3月27日开售  
    [2009年03月09日]
    【海外】伊朗试射新型空对舰导弹  
    [2009年03月09日]
    【海外】苏丹有关部门批准巴希尔参选下届总统  
    [2009年03月09日]
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