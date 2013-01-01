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    【产业】费圣英代表：应加快特高压电网建设  
    [2009年03月07日]
    【海外】美国拟向利比亚出售军用设备   
    [2009年03月07日]
    【海外】国际油价大幅回升  
    [2009年03月07日]
    【金融】纽约汇市美元汇价下跌   
    [2009年03月07日]
    【金融】纽约黄金期货价上涨  
    [2009年03月07日]
    【金融】伦敦股市微弱收高   
    [2009年03月07日]
    【金融】纽约股市涨跌互见  
    [2009年03月07日]
    【海外】瑞士和美国同意避免瑞银事件升级  
    [2009年03月07日]
    【海外】美国强调继续支持黎巴嫩独立和主权  
    [2009年03月07日]
    【海外】东南欧五国签边界安全合作声明  
    [2009年03月07日]
    【政经】中欧知识产权高层论坛在欧举行  
    [2009年03月07日]
    【海外】美2月失业率上升至8.1%  
    [2009年03月07日]
    【海外】摩洛哥宣布与伊朗断绝外交关系  
    [2009年03月07日]
    【政经】中共上海在山西单位委员会成立  
    [2009年03月07日]
    【产业】张工代表：首都第二机场明年动工  
    [2009年03月07日]
    【政经】黄华华：粤港澳合作着力点是金融与民生  
    [2009年03月07日]
    【政经】西藏代表团代表：西藏经济发展社会稳定　达赖没有资格谈人权  
    [2009年03月07日]
    【海外】俄希望与北约恢复信任后展开合作  
    [2009年03月07日]
    【海外】希拉里邀请俄参与导弹防御系统  
    [2009年03月07日]
    【海外】毛里塔尼亚限令以色列大使离境  
    [2009年03月07日]
    【海外】印度成功进行远程弹道导弹拦截试验  
    [2009年03月07日]
    【海外】今年前两个月俄国际储备减少逾一成  
    [2009年03月07日]
    【政经】新疆代表团介绍“王府井自焚”人员情况   
    [2009年03月06日]
    【产业】陆启洲委员：中电投将分两步实现整体上市  
    [2009年03月06日]
    【政经】陈振楼代表：应重视“隐形污染”  
    [2009年03月06日]
    【政经】陈竺：新医改两会后马上执行  
    [2009年03月06日]
    【产业】王乐泉代表：第三条西气东输管道正在酝酿  
    [2009年03月06日]
    【政经】中华人民共和国抗旱条例公布实施  
    [2009年03月06日]
    【政经】周其凤代表：希望国家解决高校债务问题  
    [2009年03月06日]
    【海外】冰岛经济去年仍有增长  
    [2009年03月06日]
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