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    【政经】上海首创社保费补贴券  
    [2009年03月05日]
    【海外】欧洲央行降息50个基点  
    [2009年03月05日]
    【海外】欧元区去年四季度经济下滑1.5%  
    [2009年03月05日]
    【金融】谢旭人：2000亿元地方债将公开发行  
    [2009年03月05日]
    【产业】李小琳委员：必须加快煤电一体化进程  
    [2009年03月05日]
    【海外】美向肯尼亚移交索马里海盗嫌疑人  
    [2009年03月05日]
    【政经】陈骏代表：留住博士生刻不容缓  
    [2009年03月05日]
    【产业】刘绍勇代表：建议制订民航业振兴计划  
    [2009年03月05日]
    【政经】李毅中：落实振兴规划尽快扭转工业下滑  
    [2009年03月05日]
    【产业】柳传志代表：对家电下乡寄厚望  
    [2009年03月05日]
    【政经】向巴平措：藏历新年从未戒严  
    [2009年03月05日]
    【政经】霍震霆委员：香港东亚运动会不会亏本  
    [2009年03月05日]
    【政经】张建启代表：新一轮航天员选拔已启动  
    [2009年03月05日]
    【政经】滨海新区今年固定资产投资逾2300亿元  
    [2009年03月05日]
    【金融】亚太主要股市涨跌互见  
    [2009年03月05日]
    【海外】英国央行降息50个基点  
    [2009年03月05日]
    【政经】唐国强大使阐述伊朗核问题中方立场  
    [2009年03月05日]
    【海外】李光耀：新加坡主权基金出手过早  
    [2009年03月05日]
    【海外】美核潜艇3月底在北冰洋演习  
    [2009年03月05日]
    【海外】苏丹总统宣布驱逐十个外国NGO  
    [2009年03月05日]
    【海外】苏丹总统呼吁对抗霸权主义  
    [2009年03月05日]
    【海外】美称不准备在中亚开设新基地  
    [2009年03月05日]
    【产业】今明两年将新增炼油能力5000余万吨  
    [2009年03月05日]
    【政经】南水北调丹江口市移民试点启动  
    [2009年03月05日]
    【政经】熊振林特大故意杀人案终审维持原判判处死刑  
    [2009年03月05日]
    【海外】俄大幅上调预期登记失业人数  
    [2009年03月05日]
    【金融】中行1月末人民币公司贷款余额近1.6万亿元  
    [2009年03月05日]
    【海外】北约外长讨论是否恢复与俄正式接触  
    [2009年03月05日]
    【政经】尚秀云建议改进未成年人刑事审判程序  
    [2009年03月05日]
    【金融】秦晓：招商局今年利润或将与去年持平  
    [2009年03月05日]
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