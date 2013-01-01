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    【产业】4日国际油价回升　  
    [2009年03月05日]
    【海外】国际刑事法院对苏丹总统发逮捕令  
    [2009年03月04日]
    【金融】友邦保险：上市是可选策略之一  
    [2009年03月04日]
    【海外】乌石油天然气公司高层受调查  
    [2009年03月04日]
    【政经】人代会主席团比上次少十人  
    [2009年03月04日]
    【政经】贾伟平代表：应建药品不良反应受害者赔偿基金  
    [2009年03月04日]
    【政经】何厚铧赴京列席人大会议  
    [2009年03月04日]
    【政经】贾庆国委员：定期异地任职有助司法独立  
    [2009年03月04日]
    【金融】港交所去年盈利下降17%  
    [2009年03月04日]
    【金融】创业板发行上市管理办法修改已基本结束  
    [2009年03月04日]
    【金融】朱玉辰代表：应尽快推出股指期货  
    [2009年03月04日]
    【政经】银泰房产非法集资案13人被调查  
    [2009年03月04日]
    【政经】废弃电器电子产品回收处理管理条例公布  
    [2009年03月04日]
    【海外】法国将向日本转运核废料  
    [2009年03月04日]
    【政经】解放军每年派出300多军事留学生  
    [2009年03月04日]
    【政经】“躲猫猫”事件两民警涉渎职被刑拘  
    [2009年03月04日]
    【金融】亚太主要股市多数上涨  
    [2009年03月04日]
    【政经】台北地方法院提讯陈水扁  
    [2009年03月04日]
    【海外】日爱知县第二例禽流感确诊  
    [2009年03月04日]
    【政经】盐城将巨资改造水厂取水口  
    [2009年03月04日]
    【产业】冯培德委员：中国大飞机不可能全面最佳  
    [2009年03月04日]
    【海外】印总理辛格心脏手术后首次露面  
    [2009年03月04日]
    【海外】蒙面分子闯进乌克兰国家油气公司总部  
    [2009年03月04日]
    【政经】武大伟：六方会谈第二阶段行动没能如期实现   
    [2009年03月04日]
    【金融】苏宁委员：天量新增贷款表明流动性充裕  
    [2009年03月04日]
    【政经】李肇星：中国无隐性军费  
    [2009年03月04日]
    【政经】蔡英文要求马英九考虑特赦陈水扁  
    [2009年03月04日]
    【海外】韩国2月IT产品出口下降23.9%  
    [2009年03月04日]
    【政经】中行已发放国家助学贷款116.71亿元  
    [2009年03月04日]
    【金融】现货金银继续下挫跌幅收窄  
    [2009年03月04日]
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