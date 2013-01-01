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    【政经】全国医疗卫生机构2011年全面禁烟  
    [2009年03月03日]
    【政经】美国国务院朝鲜问题特别代表抵京访华  
    [2009年03月03日]
    【政经】张榕明：十一届一次会议以来提案办复率达99.03%  
    [2009年03月03日]
    【政经】贾庆林提出今年人民政协工作重点  
    [2009年03月03日]
    【政经】上海利用公积金增值收益收储四千余套廉租房  
    [2009年03月03日]
    【金融】香港恒生指数跌284点  
    [2009年03月03日]
    【政经】中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第二次会议议程  
    [2009年03月03日]
    【政经】重庆一主水管十天内三次爆裂  
    [2009年03月03日]
    【政经】吉林省人大常委会原副主任米凤君被“双开”  
    [2009年03月03日]
    【海外】2月韩国消费物价指数同比增长4.1%  
    [2009年03月03日]
    【政经】去年台湾对大陆出口微降  
    [2009年03月03日]
    【金融】沪深B股跌幅均超1%  
    [2009年03月03日]
    【金融】3日认购权证走势分化  
    [2009年03月03日]
    【金融】中小板指数略涨0.23%  
    [2009年03月03日]
    【政经】张榕明作提案工作情况报告  
    [2009年03月03日]
    【政经】韩国确认好丽友等产品未发现三聚氰胺成分  
    [2009年03月03日]
    【政经】谢红代表：血液制品管理亟待加强  
    [2009年03月03日]
    【政经】李秉记代表：三个“创新”助中小企业渡难关  
    [2009年03月03日]
    【产业】丰田欲寻求日本政府援助  
    [2009年03月03日]
    【政经】赵韩委员：高校应主动求解“产学合作”难题  
    [2009年03月03日]
    【政经】赵志全代表：广开大学生就业渠道  
    [2009年03月03日]
    【政经】王征委员：四条渠道合理利用外汇储备  
    [2009年03月03日]
    【政经】贾庆林作工作报告  
    [2009年03月03日]
    【金融】3日台北股市小涨九点  
    [2009年03月03日]
    【金融】日经股指下跌50.43点  
    [2009年03月03日]
    【政经】朱雪芹代表：要高度重视农民工培训  
    [2009年03月03日]
    【海外】印度出口现十年来最大降幅  
    [2009年03月03日]
    【海外】肯尼亚商业银行将开拓全非市场  
    [2009年03月03日]
    【金融】南方沪深300指数基金4日发行  
    [2009年03月03日]
    【金融】上证综指早盘收报2067.06点  
    [2009年03月03日]
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