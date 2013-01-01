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    【海外】埃及连体婴儿在沙特成功分离  
    [2009年03月01日]
    【海外】新加坡标志鱼尾狮像遭雷击受损  
    [2009年03月01日]
    【海外】潘基文希望联刚团加强和刚果(金)合作  
    [2009年03月01日]
    【海外】黎巴嫩将接受哈里里案审理结果  
    [2009年03月01日]
    【海外】孟加拉国叛乱仍有72名军官失踪  
    [2009年03月01日]
    【海外】索马里政府与反政府武装达成停火协议  
    [2009年03月01日]
    【政经】我国将建食品安全风险监测评估制度  
    [2009年02月28日]
    【政经】我国立法取消食品“免检制度”  
    [2009年02月28日]
    【政经】巨额财产来源不明罪最高刑由五年提高至十年  
    [2009年02月28日]
    【政经】单位犯洗钱罪同样严惩不贷  
    [2009年02月28日]
    【海外】赞比亚霍乱疫情得到有效控制  
    [2009年02月28日]
    【金融】“地下钱庄”将被严打  
    [2009年02月28日]
    【政经】逃避缴纳税款一定条件下可免刑责  
    [2009年02月28日]
    【产业】猪肉价格延续下降趋势  
    [2009年02月28日]
    【金融】本周基金指数大幅下挫　  
    [2009年02月28日]
    【金融】晋商银行28日挂牌运营  
    [2009年02月28日]
    【金融】金融从业人员“老鼠仓”行为将被严打  
    [2009年02月28日]
    【政经】台州失踪渔船五名船员几无生还可能  
    [2009年02月28日]
    【政经】温家宝总理与网友在线交流  
    [2009年02月28日]
    【海外】俄成功发射一颗军用卫星  
    [2009年02月28日]
    【海外】印度组装第一艘自主研制的航母  
    [2009年02月28日]
    【政经】云南兰坪集体中毒事件已十人发病  
    [2009年02月28日]
    【金融】中行、国开行多项举措服务大陆台企  
    [2009年02月28日]
    【政经】温家宝看望新华网工作人员并发表讲话  
    [2009年02月28日]
    【海外】孟加拉国叛乱事件已死81人  
    [2009年02月28日]
    【海外】美国酝酿救助汽车零部件厂商  
    [2009年02月28日]
    【海外】第14届东盟首脑会议开幕  
    [2009年02月28日]
    【政经】宋庆龄基金会去年接受募捐超亿元  
    [2009年02月28日]
    【政经】中国批准中墨引渡条约  
    [2009年02月28日]
    【政经】中国批准中日领事协定  
    [2009年02月28日]
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