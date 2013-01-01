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    【政经】食品安全法获高票通过  
    [2009年02月28日]
    【政经】川藏公路断通60多小时后恢复通车  
    [2009年02月28日]
    【政经】日本外务大臣中曾根弘文抵京访华  
    [2009年02月28日]
    【政经】北京严防病死猪病害猪肉流入市场  
    [2009年02月28日]
    【海外】奥巴马宣布18个月从伊拉克撤军计划   
    [2009年02月28日]
    【海外】巴黎机场使用费今年将涨5.5%  
    [2009年02月28日]
    【金融】基金本周净值整体下跌  
    [2009年02月28日]
    【金融】沪深股市流通市值一周“缩水”近一成  
    [2009年02月28日]
    【金融】国际金融机构拟向中东欧贷款245亿欧元  
    [2009年02月28日]
    【金融】巴西股市2月累计下跌2.84%  
    [2009年02月28日]
    【政经】温家宝总理与网友在线交流——中国政府网、新华网联合专访  
    [2009年02月28日]
    【海外】英国500万房主年内将出现负资产  
    [2009年02月28日]
    【海外】预测称东欧经济将陷入深度衰退  
    [2009年02月28日]
    【金融】英政府将再向苏格兰皇家银行注资  
    [2009年02月28日]
    【产业】通用或出售欧宝股份以换取政府援助  
    [2009年02月28日]
    【金融】纽约股市中国概念股一周综述  
    [2009年02月28日]
    【产业】盛大2008年营收35.69亿元  
    [2009年02月28日]
    【金融】证监会表示将适时推出创业板  
    [2009年02月28日]
    【金融】纽约黄金期货微跌  
    [2009年02月28日]
    【金融】纽约股市两大指数再创新低  
    [2009年02月28日]
    【产业】国际油价小幅回落  
    [2009年02月28日]
    【金融】美元对多数主要货币上涨  
    [2009年02月28日]
    【海外】引擎失灵导致土耳其客机失事  
    [2009年02月28日]
    【政经】外交部要求美方澄清钓鱼岛言论  
    [2009年02月28日]
    【政经】检方：“躲猫猫”涉案人员串供  
    [2009年02月28日]
    【政经】最高检通报广州国土局叶苏仔案  
    [2009年02月28日]
    【政经】最高检通报浙江温州徐国平案  
    [2009年02月28日]
    【政经】东盟国家表示反对贸易保护主义  
    [2009年02月27日]
    【政经】十一届政协二次会议议题  
    [2009年02月27日]
    【政经】十一届政协二次会议秘书长名单  
    [2009年02月27日]
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