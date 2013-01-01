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    【金融】美银行业首度整体亏损  
    [2009年02月27日]
    【海外】越南又一禽流感患者死亡  
    [2009年02月27日]
    【政经】刘海泉：200亿元补贴家电下乡  
    [2009年02月27日]
    【海外】1月日本核心消费价格指数同比持平  
    [2009年02月27日]
    【海外】欧盟2月经济敏感指数降至新低  
    [2009年02月27日]
    【海外】日本爱知县现禽流感疫情  
    [2009年02月27日]
    【政经】山西洪洞高致病性猪蓝耳病疫区解除封锁  
    [2009年02月27日]
    【金融】日经股指早盘涨0.71%  
    [2009年02月27日]
    【金融】沪深股市早盘下跌  
    [2009年02月27日]
    【产业】戴尔第四季度净收入降近五成  
    [2009年02月27日]
    【海外】美银行业出现18年来首次季度亏损  
    [2009年02月27日]
    【海外】IMF称将恢复对阿根廷经济评估  
    [2009年02月27日]
    【海外】日本两大造纸巨头关停设备削减产量  
    [2009年02月27日]
    【海外】英将与伊合作钻探伊南部油井  
    [2009年02月27日]
    【海外】德国2月失业率升至8.5%  
    [2009年02月27日]
    【金融】去年上海黄金交易所黄金成交量猛增  
    [2009年02月27日]
    【海外】法国两大银行合并  
    [2009年02月27日]
    【海外】苏格兰皇家银行去年亏损创英历史最高纪录  
    [2009年02月27日]
    【海外】日本1月家庭消费同比降5.9%  
    [2009年02月27日]
    【金融】27日人民币市场汇价  
    [2009年02月27日]
    【政经】去年检察机关立查渎职侵权犯罪近九千人  
    [2009年02月27日]
    【海外】日崇光百货总店将被大丸收购  
    [2009年02月27日]
    【海外】美国利空经济数据频传  
    [2009年02月27日]
    【产业】去年通用汽车巨亏309亿美元  
    [2009年02月27日]
    【金融】27日沪深股市双双低开  
    [2009年02月27日]
    【海外】冰岛议会通过改革央行法案  
    [2009年02月27日]
    【海外】日本1月失业率降至4.1%  
    [2009年02月27日]
    【海外】奥巴马邀陆克文访美  
    [2009年02月27日]
    【海外】乌要求俄减少2009年对乌天然气供应量  
    [2009年02月27日]
    【海外】1月日本工矿业生产指数现历史最大降幅  
    [2009年02月27日]
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