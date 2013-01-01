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    【金融】港股收跌110点  
    [2009年02月26日]
    【海外】巴内部和解对话开罗举行  
    [2009年02月26日]
    【政经】河南启动政府机构改革  
    [2009年02月26日]
    【金融】刘明康：投资美国债券符合原则  
    [2009年02月26日]
    【政经】三峡水位已消落下降七米  
    [2009年02月26日]
    【金融】刘明康：银行信贷基本面正常  
    [2009年02月26日]
    【政经】26日中小板指数跌5.97%  
    [2009年02月26日]
    【政经】今年农作物重大病虫害将偏重  
    [2009年02月26日]
    【金融】2008年银行业发生案件309件  
    [2009年02月26日]
    【金融】刘明康：中国银行业运行稳健  
    [2009年02月26日]
    【金融】2008年中国银行业回报率达17.1%  
    [2009年02月26日]
    【政经】贵州安顺煤矿事故责任人被批捕  
    [2009年02月26日]
    【政经】刘延东会见朝鲜文化代表团  
    [2009年02月26日]
    【政经】中央纪委查办一知名国企腐败窝案  
    [2009年02月26日]
    【产业】国内最大功率风力发电机组下线  
    [2009年02月26日]
    【金融】沪深股市大幅下挫  
    [2009年02月26日]
    【金融】2008年中国银行业净利润5834亿元  
    [2009年02月26日]
    【政经】台北股市上涨24点  
    [2009年02月26日]
    【政经】南方用电负荷恢复正增长  
    [2009年02月26日]
    【政经】上海将出台扩大消费措施  
    [2009年02月26日]
    【政经】贵州龙里大火被扑灭  
    [2009年02月26日]
    【金融】兴业银行代理黄金现货延期交收  
    [2009年02月26日]
    【海外】俄称将按期完成东线输油管道一期工程  
    [2009年02月26日]
    【金融】日经股指小幅下跌3.29点  
    [2009年02月26日]
    【海外】新加坡经济增长率下降  
    [2009年02月26日]
    【海外】美暂定3月12日发射“发现”号  
    [2009年02月26日]
    【金融】保险机构持股仓位明显增加  
    [2009年02月26日]
    【海外】越南北部现禽流感疫情  
    [2009年02月26日]
    【政经】沪杭高铁开工  
    [2009年02月26日]
    【海外】新加坡经济四季度收缩4.2%  
    [2009年02月26日]
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