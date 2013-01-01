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    • 【金融】部分便利店可办理自助金融服务  
    [2008年10月28日]
    【政经】国家将抽查省级政府耕地保护情况  
    [2008年10月28日]
    【政经】第三届世界工商协会论坛在京召开  
    [2008年10月28日]
    【政经】徐匡迪：世界繁荣稳定需要中国参与  
    [2008年10月28日]
    【政经】中央财政支持再生节能建筑材料生产与推广  
    [2008年10月28日]
    【政经】我国城乡社会福利机构已达42057家  
    [2008年10月28日]
    【政经】中央财政20.6亿元支持北方中小学取暖  
    [2008年10月28日]
    【政经】教育部正在调查自考泄题事件  
    [2008年10月28日]
    【政经】西藏920万元确保震区群众过冬  
    [2008年10月28日]
    【政经】前三季城镇居民人均收入增7.5%  
    [2008年10月28日]
    【产业】上海柑橘消费平稳正常  
    [2008年10月28日]
    【产业】绿色电子信息技术和产品兴起  
    [2008年10月28日]
    【产业】国际通信展折射手机市场冷暖  
    [2008年10月28日]
    【政经】西藏出现大范围特大雨雪天气  
    [2008年10月28日]
    【政经】五大连池结束污染松花江历史  
    [2008年10月28日]
    【政经】第二届中阿友好大会开幕  
    [2008年10月28日]
    【海外】埃及对美袭击叙利亚表示忧虑  
    [2008年10月28日]
    【金融】香港恒生指数大涨1580点  
    [2008年10月28日]
    【产业】我国“粮仓”粮食总产再创新高  
    [2008年10月28日]
    【政经】南水北调江苏段截污导流工程开工  
    [2008年10月28日]
    【产业】四川旅游业明年可恢复到震前水平  
    [2008年10月28日]
    【产业】内蒙古商品房空置面积增70%  
    [2008年10月28日]
    【三鹿问题奶粉】石家庄取缔411家非法生产企业  
    [2008年10月28日]
    【产业】南方省份与港澳加强信息产业合作  
    [2008年10月28日]
    【金融】中小板指数强劲反弹3.34%  
    [2008年10月28日]
    【政经】长江下游河口城市面临巨大环境压力  
    [2008年10月28日]
    【金融】我国金融体系风险防御能力获提高  
    [2008年10月28日]
    【产业】国内钢材市场恐慌状态减轻  
    [2008年10月28日]
    【金融】工行股东大会批准发行次级债券  
    [2008年10月28日]
    【金融】中小企业资金链潜藏风险  
    [2008年10月28日]
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