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    【海外】美公布金融救援计划核心内容  
    [2009年02月26日]
    【海外】玛丽奥诺原老板被重罚  
    [2009年02月26日]
    【金融】26日人民币市场汇价  
    [2009年02月26日]
    【金融】26日沪深股市双双低开  
    [2009年02月26日]
    【海外】俄预计今年预算收入将大减  
    [2009年02月26日]
    【金融】26日国际财经快报  
    [2009年02月26日]
    【海外】新加坡失业率或创新高  
    [2009年02月26日]
    【海外】孟加拉国步枪队叛乱成员开始缴械  
    [2009年02月26日]
    【海外】印度起诉孟买恐怖袭击案嫌犯  
    [2009年02月26日]
    【海外】以称不排除使用任何手段制止伊朗核威胁  
    [2009年02月26日]
    【政经】圆明园鼠首和兔首铜像分别以1400万欧元落锤  
    [2009年02月26日]
    【金融】25日纽约汇市美元上涨  
    [2009年02月26日]
    【金融】纽约黄金期货连续第三日回调  
    [2009年02月26日]
    【产业】纽约市场国际油价反弹  
    [2009年02月26日]
    【金融】25日纽约股市震荡下跌  
    [2009年02月26日]
    【金融】巴黎CAC40股指下跌0.41%  
    [2009年02月26日]
    【金融】德国DAX指数下跌1.27%  
    [2009年02月26日]
    【海外】一土耳其客机在荷兰坠毁  
    [2009年02月26日]
    【海外】奥巴马提名前华裔州长骆家辉为商务部长人选  
    [2009年02月26日]
    【海外】德国经济去年第四季度萎缩2.1%  
    [2009年02月26日]
    【海外】伊朗首座核电站运行日期尚未确定  
    [2009年02月26日]
    【政经】上海未来三年环保投资约820亿元  
    [2009年02月25日]
    【政经】澳门立法会通过维护国家安全法  
    [2009年02月25日]
    【政经】去年长三角16市农民收入增速首超市民  
    [2009年02月25日]
    【政经】长三角16市去年财政收入近6000亿元  
    [2009年02月25日]
    【金融】全国社保基金累计投资收益1600亿元  
    [2009年02月25日]
    【政经】广州批捕三名“瘦肉精”事件犯罪嫌疑人  
    [2009年02月25日]
    【政经】绑架罪最低刑期拟从三年提至五年  
    [2009年02月25日]
    【政经】大陆首家涉台仲裁中心在沪成立  
    [2009年02月25日]
    【产业】国际乳制品科技大会关注功能性乳制品  
    [2009年02月25日]
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