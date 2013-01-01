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    【海外】美“嗅碳”卫星发射失败  
    [2009年02月25日]
    【海外】伊拉克警察开枪打死四名美军士兵  
    [2009年02月25日]
    【产业】南方部分省份成品粮价格现涨  
    [2009年02月25日]
    【海外】索马里反政府武装与非盟维和部队交火  
    [2009年02月24日]
    【海外】印度宣布减税新措施  
    [2009年02月24日]
    【海外】日NHK电视台收到可疑信件  
    [2009年02月24日]
    【海外】泰国反独联继续举行反政府集会  
    [2009年02月24日]
    【政经】福厦铁路天马山隧道顺利贯通  
    [2009年02月24日]
    【海外】美“嗅碳”卫星已坠毁  
    [2009年02月24日]
    【政经】国家文物局反对拍卖非法流失的中国文物  
    [2009年02月24日]
    【海外】欧元区去年12月工业订单继续大降  
    [2009年02月24日]
    【金融】银监会进一步规范银保业务  
    [2009年02月24日]
    【政经】澳门立法会25日表决维护国家安全法  
    [2009年02月24日]
    【政经】北京探索实行大部门体制  
    [2009年02月24日]
    【政经】山西将深入查处煤焦领域腐败  
    [2009年02月24日]
    【海外】美“嗅碳”卫星发射出故障  
    [2009年02月24日]
    【政经】台湾1月外销订单同比降四成  
    [2009年02月24日]
    【政经】“十一五”减排目标有望超额完成  
    [2009年02月24日]
    【政经】上海劳动争议案去年激增一倍多  
    [2009年02月24日]
    【金融】亚太主要股市多数下跌  
    [2009年02月24日]
    【金融】港股跌377点  
    [2009年02月24日]
    【海外】法新房市场快速萎缩  
    [2009年02月24日]
    【海外】韩国伊拉克达成援助换石油协议  
    [2009年02月24日]
    【政经】外交部发言人积极评价希拉里访华  
    [2009年02月24日]
    【产业】新疆发现特厚煤层  
    [2009年02月24日]
    【政经】山东家电下乡销售额逾20亿元  
    [2009年02月24日]
    【金融】山东证监局重点督查三类公司  
    [2009年02月24日]
    【政经】贵州对全省煤矿进行安全大检查  
    [2009年02月24日]
    【政经】胡锦涛同巴总统扎尔达里通电话  
    [2009年02月24日]
    【产业】金川公司镍资源勘探开发加快  
    [2009年02月24日]
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