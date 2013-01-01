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    【海外】美国“嗅碳”卫星顺利发射升空  
    [2009年02月24日]
    【政经】广州从佛山引入西江水源  
    [2009年02月24日]
    【政经】司法部官员泄露司法考试题被判刑  
    [2009年02月24日]
    【政经】陈德铭率团赴欧洽谈贸易投资  
    [2009年02月24日]
    【金融】1月银行间市场债券发行857.7亿元  
    [2009年02月24日]
    【金融】上周A股账户数据公布  
    [2009年02月24日]
    【政经】安县启动永久校舍重建  
    [2009年02月24日]
    【海外】日本外务大臣将访华  
    [2009年02月24日]
    【金融】上周期金涨跌不一  
    [2009年02月24日]
    【金融】高盛将裁减日本员工  
    [2009年02月24日]
    【产业】现货金银价继续上涨  
    [2009年02月24日]
    【政经】中国农产品价格回落  
    [2009年02月24日]
    【金融】中小板指大跌4.45%  
    [2009年02月24日]
    【金融】认购权证仅一只略升  
    [2009年02月24日]
    【金融】沪深B股双双暴跌  
    [2009年02月24日]
    【政经】青海高原降水异常稀少  
    [2009年02月24日]
    【金融】沪深股市遭遇重挫  
    [2009年02月24日]
    【政经】陈至立会见伊朗妇女代表团  
    [2009年02月24日]
    【海外】加零售额创十年最大跌幅  
    [2009年02月24日]
    【政经】陕西开展煤矿安全大检查  
    [2009年02月24日]
    【金融】台北股市下跌47点  
    [2009年02月24日]
    【金融】沪深两市出现恐慌性抛盘  
    [2009年02月24日]
    【金融】日经指数逼近26年低点  
    [2009年02月24日]
    【海外】中国贸易投资促进团赴欧  
    [2009年02月24日]
    【海外】巴基斯坦边境塔利班宣布无限期停火  
    [2009年02月24日]
    【海外】朝鲜准备发射试验通信卫星  
    [2009年02月24日]
    【海外】肯尼亚房地产面临危机  
    [2009年02月24日]
    【政经】江苏盐城高层供水恢复  
    [2009年02月24日]
    【海外】巴西已有近80万人失业  
    [2009年02月24日]
    【海外】罗马尼亚：随时准备采取措施稳定汇率  
    [2009年02月24日]
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