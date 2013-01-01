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    【政经】新疆伊犁河谷2月降雪多达四次  
    [2009年02月23日]
    【海外】巴官员称希拉里将访巴以地区  
    [2009年02月23日]
    【政经】安徽首次网络直播法院庭审  
    [2009年02月23日]
    【海外】欧佩克周平均油价跌破40美元/桶  
    [2009年02月23日]
    【金融】农行拟新增“三农”和县域贷款1600亿元  
    [2009年02月23日]
    【金融】亚太主要股市涨跌不一  
    [2009年02月23日]
    【海外】伊拉克国家博物馆重开  
    [2009年02月23日]
    【海外】伊朗否认核活动已经放缓  
    [2009年02月23日]
    【政经】日首相麻生太郎会见王家瑞  
    [2009年02月23日]
    【政经】中共中央政治局开会讨论政府工作报告  
    [2009年02月23日]
    【产业】东航集团全球招聘CIO  
    [2009年02月23日]
    【政经】中国已生效自贸协定七个  
    [2009年02月23日]
    【政经】中缅边境林火火情复杂  
    [2009年02月23日]
    【海外】以战机空袭加沙地带中部  
    [2009年02月23日]
    【金融】国开行与浙江省签署千亿元金融合作协议  
    [2009年02月23日]
    【产业】罗冰生：钢铁业一季度不会回暖  
    [2009年02月23日]
    【政经】北京发布关于稳定劳动关系相关意见  
    [2009年02月23日]
    【产业】银川注销19家房企开发资质  
    [2009年02月23日]
    【金融】港股收市涨476点  
    [2009年02月23日]
    【政经】云南就干部考核办法征求公众意见  
    [2009年02月23日]
    【政经】央行将加大金融支持环境保护的力度  
    [2009年02月23日]
    【政经】重庆市规划局原局长蒋勇受贿案开庭  
    [2009年02月23日]
    【海外】日科学家合成世界最短双链RNA  
    [2009年02月23日]
    【政经】山东：广告违法药品将被暂停销售  
    [2009年02月23日]
    【产业】伊东孝绅6月执掌本田  
    [2009年02月23日]
    【海外】欧盟国家领导人呼吁强化国际金融监管  
    [2009年02月23日]
    【政经】广州去年民营工业逆势而上  
    [2009年02月23日]
    【政经】广州土地出让金去年降近四成  
    [2009年02月23日]
    【海外】新加坡1月消费物价指数同比升2.9%  
    [2009年02月23日]
    【金融】国际金价冲高回落  
    [2009年02月23日]
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