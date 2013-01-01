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    【政经】深圳比亚迪投毒案一审宣判  
    [2009年02月23日]
    【政经】屯兰矿难善后工作已经展开  
    [2009年02月23日]
    【海外】斯里兰卡政府拒绝猛虎组织停火要求  
    [2009年02月23日]
    【政经】中越同庆陆地边界勘界立碑结束  
    [2009年02月23日]
    【政经】新疆柯坪地震致652间房屋倒塌  
    [2009年02月23日]
    【政经】三峡工程加大下泄流量为下游补水  
    [2009年02月23日]
    【金融】中小板指数涨2.58%  
    [2009年02月23日]
    【金融】认购权证23日跌多于升  
    [2009年02月23日]
    【金融】上证B指涨幅超过2%  
    [2009年02月23日]
    【金融】沪指重登2300点  
    [2009年02月23日]
    【政经】江苏盐城已恢复供水  
    [2009年02月23日]
    【海外】被绑架联合官员被杀  
    [2009年02月23日]
    【政经】四川旱情趋重  
    [2009年02月23日]
    【政经】梁光烈会见芬兰和泰国客人  
    [2009年02月23日]
    【金融】沪深股市强势上行  
    [2009年02月23日]
    【产业】中国钢铁产业集中度提高  
    [2009年02月23日]
    【政经】福建私企大幅增长  
    [2009年02月23日]
    【政经】青藏铁路货物运量大幅度增长  
    [2009年02月23日]
    【金融】习近平结束访问回到北京  
    [2009年02月23日]
    【政经】工商系统共查处商业贿赂6千余件  
    [2009年02月23日]
    【金融】东京日经股指下跌40点  
    [2009年02月23日]
    【金融】台北股市上涨40点  
    [2009年02月23日]
    【产业】中关村集成电路产业大幅萎缩  
    [2009年02月23日]
    【政经】江苏盐城水污染肇事企业负责人被刑拘  
    [2009年02月23日]
    【金融】美政府与花旗就股权问题谈判  
    [2009年02月23日]
    【海外】李显龙：新加坡经济将十分艰难  
    [2009年02月23日]
    【金融】恒生指数午盘报升291点  
    [2009年02月23日]
    【海外】阿联酋央行将助迪拜还债  
    [2009年02月23日]
    【政经】陈水扁持续禁食  
    [2009年02月23日]
    【海外】日科学家发现强磁暴发生源  
    [2009年02月23日]
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