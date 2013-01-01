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    【政经】巴基斯坦与中国加强水电合作  
    [2009年02月23日]
    【政经】山西屯兰煤矿事故已造成74人遇难  
    [2009年02月23日]
    【政经】陈水扁已禁食三天　  
    [2009年02月22日]
    【海外】日本NHK电视台福冈演播中心发生爆炸  
    [2009年02月22日]
    【海外】津巴布韦霍乱疫情死亡率有所下降  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西屯兰矿难遇难人数升至74人  
    [2009年02月22日]
    【政经】东盟+中日韩特别财长会议探讨应对危机举措  
    [2009年02月22日]
    【政经】胡锦涛温家宝对山西屯兰矿难作出重要批示  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西屯兰矿难井下抢险搜救工作结束  
    [2009年02月22日]
    【政经】江西今年农机购置补贴增长超60%  
    [2009年02月22日]
    【政经】缅甸森林火灾蔓延到中国境内  
    [2009年02月22日]
    【海外】韩国首枚火箭将于下半年发射  
    [2009年02月22日]
    【海外】孟沉船事故死亡人数上升到38人  
    [2009年02月22日]
    【政经】广西CPI创近六年来同期最低  
    [2009年02月22日]
    【政经】截至去年北京私人汽车达248.3万辆  
    [2009年02月22日]
    【政经】温福铁路浙江段完成铺轨  
    [2009年02月22日]
    【政经】广东一区长带队公费出国游被责令辞职  
    [2009年02月22日]
    【政经】江苏本科毕业生苏北基层工作三年将返还学费  
    [2009年02月22日]
    【政经】“万里大造林”购林人员情况登记已开始  
    [2009年02月22日]
    【政经】广西南宁至北海高速公路发生特大车祸  
    [2009年02月22日]
    【政经】云南晋宁森林火灾七人被问责  
    [2009年02月22日]
    【政经】贵州普安县发生森林火灾  
    [2009年02月22日]
    【金融】保监会银监会将专项整治银保业务  
    [2009年02月22日]
    【政经】希拉里结束访华回国  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西屯兰煤矿事故已致73人遇难  
    [2009年02月22日]
    【海外】国际经济一周大事预报（2月23日-3月1日）   
    [2009年02月22日]
    【海外】国际经济一周大事回顾（2月15日-21日）   
    [2009年02月22日]
    【政经】全国工商联代表团结束访台  
    [2009年02月22日]
    【海外】中东原油出口“亚洲溢价”现象加剧  
    [2009年02月22日]
    【海外】金融危机冲击东欧国家经济  
    [2009年02月22日]
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