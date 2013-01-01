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    【金融】近半上市银行去年净利润增长较快  
    [2009年02月22日]
    【海外】美国硅谷一周动态（2月15日至21日）  
    [2009年02月22日]
    【海外】越南一名禽流感患者死亡  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西排出今年落后产能“淘汰表”  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西屯兰煤矿事故已致44人遇难  
    [2009年02月22日]
    【海外】奥巴马计划任内将财政赤字减半  
    [2009年02月22日]
    【产业】日产总部员工3月起将轮休减薪  
    [2009年02月22日]
    【海外】日企大幅压缩明春毕业生采用计划  
    [2009年02月22日]
    【海外】巴西1月吸收外国直接投资跌六成  
    [2009年02月22日]
    【海外】伊朗可能取消国内汽油消费配额制  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西焦煤屯兰矿事故已有11人遇难  
    [2009年02月22日]
    【政经】胡锦涛会见美国国务卿希拉里  
    [2009年02月22日]
    【政经】温家宝会见美国国务卿希拉里  
    [2009年02月22日]
    【政经】杨洁篪同美国国务卿希拉里举行会谈  
    [2009年02月22日]
    【政经】希拉里参观北京热电厂  
    [2009年02月22日]
    【政经】广州瘦肉精中毒人数增至70人  
    [2009年02月22日]
    【海外】加总理和外长将分别访美  
    [2009年02月22日]
    【海外】英国首相3月初访问美国  
    [2009年02月22日]
    【政经】山西焦煤屯兰矿事故约有96人被困  
    [2009年02月22日]
    【政经】新疆柯坪地震造成2.8万多人受灾  
    [2009年02月21日]
    【海外】新西兰和印度将启动自贸谈判  
    [2009年02月21日]
    【产业】联想正式启用墨西哥制造工厂  
    [2009年02月21日]
    【政经】1月广东经济增长加速下行  
    [2009年02月21日]
    【海外】以色列北部遭黎巴嫩境内火箭弹袭击  
    [2009年02月21日]
    【金融】本周基金市场震荡调整  
    [2009年02月21日]
    【政经】上海为赴美旅游车祸遇难者举行遗体告别仪式  
    [2009年02月21日]
    【政经】云南香格里拉森林火灾明火基本被扑灭  
    [2009年02月21日]
    【海外】美宇航局第四次推迟“发现”号发射  
    [2009年02月21日]
    【海外】阿根廷股市从MSCI“新兴市场”除名  
    [2009年02月21日]
    【海外】联合国人权理事会讨论金融危机对贫困人群影响  
    [2009年02月21日]
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