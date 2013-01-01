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    【海外】津巴布韦霍乱感染人数超8万  
    [2009年02月21日]
    【海外】美政府汽车业特别小组讨论汽车业重组问题  
    [2009年02月21日]
    【金融】本周基金净值整体下跌  
    [2009年02月21日]
    【政经】中美将于2月底举行国防部年度工作会晤  
    [2009年02月21日]
    【金融】芝加哥大豆期价连续第八个交易日下跌  
    [2009年02月21日]
    【海外】美国政府否认银行国有化传闻  
    [2009年02月21日]
    【产业】萨博宣布资产和业务重组  
    [2009年02月21日]
    【产业】夏普拟将液晶显示器生产转移到中国  
    [2009年02月21日]
    【海外】乌克兰对部分进口商品加征临时关税  
    [2009年02月21日]
    【海外】斯里兰卡首都遭猛虎组织空袭  
    [2009年02月21日]
    【海外】索马里总理公布新内阁名单  
    [2009年02月21日]
    【海外】民调显示奥巴马支持率有所下降  
    [2009年02月21日]
    【海外】美称将重审东欧导弹防御系统计划  
    [2009年02月21日]
    【金融】法兰克福股市DAX指数暴跌  
    [2009年02月21日]
    【金融】20日伦敦股市暴跌  
    [2009年02月21日]
    【金融】巴黎CAC40股指大幅下跌  
    [2009年02月21日]
    【金融】纽约黄金期价重上1000美元  
    [2009年02月21日]
    【金融】金融股拖累美股继续下挫  
    [2009年02月21日]
    【金融】20日纽约汇市美元下跌  
    [2009年02月21日]
    【金融】20日国际油价小幅回落  
    [2009年02月21日]
    【海外】非盟难民问题特别首脑会议不定期推迟  
    [2009年02月21日]
    【海外】伊朗重申不会停止铀浓缩活动  
    [2009年02月21日]
    【海外】德参议院通过战后最大经济刺激计划  
    [2009年02月21日]
    【海外】俄总统称应调整本国经济结构  
    [2009年02月20日]
    【海外】尼泊尔再次发现禽流感病毒  
    [2009年02月20日]
    【海外】泰就炮弹误击柬埔寨领土致歉  
    [2009年02月20日]
    【政经】粤港达成外贸战略合作协议  
    [2009年02月20日]
    【政经】香港增拨40亿港元支援四川灾后重建  
    [2009年02月20日]
    【政经】香港将向亚洲开发基金捐款2625万美元  
    [2009年02月20日]
    【政经】中国将加快出台能源计量法规标准  
    [2009年02月20日]
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