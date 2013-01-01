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【产业】巴西现最大规模企业裁员
02月20日 15:19
【金融】沪指震荡收涨1.54%
02月20日 15:05
【金融】台北股市下跌91点
02月20日 13:35
【政经】中日执政党交流机制第四次会议在日开幕
02月20日 13:34
【海外】韩美就发展同盟关系达成共识
02月20日 13:33
【海外】委内瑞拉冻结斯坦福国际银行在委资产
02月20日 13:19
【金融】上海期货交易所获批开展线材和螺纹钢期货交易
02月20日 13:12
【海外】阿根廷农业团体再次罢工
02月20日 13:10
【海外】巴西航空工业公司将解雇4300名员工
02月20日 11:53
【产业】克莱斯勒称与通用合并仍为最佳选择
02月20日 11:36
【金融】沪深早盘收涨
02月20日 11:22
【海外】巴罗佐呼吁20国集团伦敦峰会遏制保护主义倾向
02月20日 11:16
【海外】美联邦调查局找到潜逃金融家斯坦福
02月20日 11:09
【海外】2010年温哥华冬奥会比赛场馆完工
02月20日 11:08
【产业】全球三大PC制造商股价全线重挫
02月20日 11:06
【产业】空客决定A320客机减产
02月20日 11:05
【海外】意英两国强调反对保护主义
02月20日 11:02
【政经】河北规范建设系统行政处罚自由裁量权
02月20日 10:52
【海外】芝加哥农产品期货涨跌互现
02月20日 10:46
【海外】荷兰最大机场运营商去年盈利大跌
02月20日 10:44
【海外】美国多项经济数据仍显疲软
02月20日 10:40
【海外】去年日本电脑市场销售量升额降
02月20日 10:38
【金融】东京日经股指早盘跌1.35%
02月20日 10:37
【海外】美前驻韩大使获任朝核问题特使
02月20日 10:36
【金融】美国政府再诉瑞士银行
02月20日 09:52
【海外】智利银行高管年收入超美国同行
02月20日 09:48
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅上行
02月20日 09:47
【政经】抗旱应急响应调降为二级
02月20日 09:44
【金融】人民币市场汇价（2月20日）
02月20日 09:43
【金融】沪深股市双双高开
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【产业】巴西现最大规模企业裁员
[2009年02月20日]
【金融】沪指震荡收涨1.54%
[2009年02月20日]
【金融】台北股市下跌91点
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