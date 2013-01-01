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    【海外】北约将再次实施打击海盗行动  
    [2009年02月20日]
    【海外】伊拉克公布省级议会选举结果   
    [2009年02月20日]
    【海外】默克尔巴罗佐共同强调反对保护主义  
    [2009年02月20日]
    【海外】萨科奇强调要保护法国和欧洲农业  
    [2009年02月20日]
    【海外】波美签署特种部队合作备忘录  
    [2009年02月20日]
    【海外】欧盟批准德国为企业提供优惠贷款  
    [2009年02月20日]
    【海外】朝中社说朝韩“发生冲突只是时间问题”  
    [2009年02月20日]
    【政经】新疆将投巨资开发整理伊犁河谷土地  
    [2009年02月20日]
    【政经】旅行社仍是旅游投诉主要对象  
    [2009年02月20日]
    【海外】俄年内完成伊朗首座核电站建设  
    [2009年02月20日]
    【海外】安理会改革问题政府间谈判启动  
    [2009年02月20日]
    【政经】中国表示将继续向东帝汶提供帮助   
    [2009年02月20日]
    【海外】孟加拉国沉船事故已致27人死亡  
    [2009年02月20日]
    【海外】IAEA再次证实在叙利亚发现非天然铀   
    [2009年02月20日]
    【海外】俄希望美重新审视削减战略核武器立场   
    [2009年02月20日]
    【海外】捷克总统质疑欧洲一体化进程   
    [2009年02月20日]
    【海外】以多数议员支持内塔尼亚胡组阁   
    [2009年02月20日]
    【海外】阿巴斯称埃及将主导巴内部和解对话   
    [2009年02月20日]
    【海外】埃及称以阻碍加沙长期停火谈判   
    [2009年02月20日]
    【海外】阿巴斯说以长期停火先决条件不可接受   
    [2009年02月20日]
    【海外】以军空袭加沙地带南部  
    [2009年02月20日]
    【海外】加美领导人承诺加强多领域合作   
    [2009年02月20日]
    【金融】伦敦股市止跌反弹  
    [2009年02月20日]
    【金融】纽约黄金期货价自七个月高点回落   
    [2009年02月20日]
    【海外】国际油价飙升   
    [2009年02月20日]
    【金融】纽约汇市美元对欧元下跌   
    [2009年02月20日]
    【金融】纽约道琼斯指数跌破7500点   
    [2009年02月20日]
    【金融】上海期金继续上扬  
    [2009年02月19日]
    【产业】2008年百度净利润同比翻番  
    [2009年02月19日]
    【政经】今年企退人员月均基本养老预计可达1200元  
    [2009年02月19日]
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