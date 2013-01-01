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    【政经】事业单位今年有望完成聘用制度推行工作  
    [2009年02月19日]
    【海外】日本连续五个月下调景气判断  
    [2009年02月19日]
    【金融】第二届上海金融论坛开幕  
    [2009年02月19日]
    【海外】向布什扔鞋记者扎伊迪受审  
    [2009年02月19日]
    【产业】中钢协原则通过《规范进口铁矿石贸易行为公约》  
    [2009年02月19日]
    【政经】香港综合利率1月底降至0.42%  
    [2009年02月19日]
    【海外】北约国防部长会议将讨论阿富汗问题  
    [2009年02月19日]
    【政经】陈水扁前办公室出纳全部认罪  
    [2009年02月19日]
    【金融】工行第一笔并购贷款正式开闸  
    [2009年02月19日]
    【政经】广东六大措施提速出口退税  
    [2009年02月19日]
    【产业】淡水河谷与北方重工签署设备采购合同  
    [2009年02月19日]
    【海外】英政府财政赤字大幅攀升  
    [2009年02月19日]
    【金融】19日亚太主要股市涨跌不一  
    [2009年02月19日]
    【海外】荷兰地方政府紧急出台经济刺激措施  
    [2009年02月19日]
    【海外】日本去年公寓销量跌破十万套  
    [2009年02月19日]
    【产业】发改委要求加强进口钾肥价格管理  
    [2009年02月19日]
    【海外】印尼总统苏西洛会见希拉里  
    [2009年02月19日]
    【政经】近年全国行政复议纠错比例逾三分之一  
    [2009年02月19日]
    【海外】日本签署首个与欧洲国家自贸协议  
    [2009年02月19日]
    【产业】商务部六大措施促机电产品出口  
    [2009年02月19日]
    【政经】屠光绍提出沪台金融合作四途径  
    [2009年02月19日]
    【金融】19日香港恒指升七点  
    [2009年02月19日]
    【产业】厦门商品房销量同比增83%  
    [2009年02月19日]
    【海外】保俄或将于5月签署新供气合同  
    [2009年02月19日]
    【金融】19日认购权证多报跌  
    [2009年02月19日]
    【政经】上海警方破获一起特大票据诈骗案  
    [2009年02月19日]
    【政经】新疆将勘查“三大山系”矿产  
    [2009年02月19日]
    【金融】中小板指数上涨2%  
    [2009年02月19日]
    【海外】吉或将废除美马纳斯空军基地  
    [2009年02月19日]
    【金融】陕西将筹建长安银行  
    [2009年02月19日]
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