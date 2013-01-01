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    【金融】沪深B股双双强势反弹  
    [2009年02月19日]
    【政经】国务院行政复议申请增长近24%  
    [2009年02月19日]
    【政经】山西又现HD90开头假币  
    [2009年02月19日]
    【金融】纸黄金价格上行  
    [2009年02月19日]
    【金融】日经股指小幅上涨0.31%  
    [2009年02月19日]
    【产业】联想启用墨西哥电脑工厂  
    [2009年02月19日]
    【金融】沪指盘中失守2200点  
    [2009年02月19日]
    【海外】日央行决定维持基准利率  
    [2009年02月19日]
    【海外】南极搁浅邮轮脱险  
    [2009年02月19日]
    【政经】香港学校又现流感  
    [2009年02月19日]
    【金融】澳大利亚股市收高1.1%  
    [2009年02月19日]
    【政经】三峡工程完成投资1483亿元  
    [2009年02月19日]
    【海外】美金融业雇员排外条款被剔除  
    [2009年02月19日]
    【海外】荷兰喜力集团去年利润大跌  
    [2009年02月19日]
    【金融】台北股市上涨30点  
    [2009年02月19日]
    【海外】德政府通过银行国有化法律草案  
    [2009年02月19日]
    【海外】德政府以金融咨询法案保护投资人权益  
    [2009年02月19日]
    【产业】中航飞机公司总部落户西安  
    [2009年02月19日]
    【政经】近1.2亿中国人用手机上网  
    [2009年02月19日]
    【海外】孟加拉国撞船事故百余人失踪  
    [2009年02月19日]
    【海外】俄首座液化天然气厂投产  
    [2009年02月19日]
    【金融】建行获在纽约州经营执照  
    [2009年02月19日]
    【产业】阿根廷限制进口中国自行车部件  
    [2009年02月19日]
    【产业】穆迪认为通用汽车破产几率仍有70%  
    [2009年02月19日]
    【海外】伊朗将与道达尔公司签署天然气开发协议  
    [2009年02月19日]
    【海外】美欧将联手探测木星和土星  
    [2009年02月19日]
    【政经】河北大雪致出入京通道严重受阻  
    [2009年02月19日]
    【金融】瑞银支付巨款了结逃税官司  
    [2009年02月19日]
    【金融】央行再发3月期央票  
    [2009年02月19日]
    【金融】东京日经股指早盘涨0.5%  
    [2009年02月19日]
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