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    【海外】美工业生产连续第三个月下降  
    [2009年02月19日]
    【海外】印度大幅增加国防预算应对安全威胁  
    [2009年02月19日]
    【海外】印度海军司令宣布国产航母2011年下水  
    [2009年02月19日]
    【海外】克马德克群岛地区发生7.3级地震  
    [2009年02月19日]
    【海外】奥巴马公布住房救援计划   
    [2009年02月19日]
    【金融】伦敦股市微幅收低   
    [2009年02月19日]
    【金融】纽约黄金期货继续走高   
    [2009年02月19日]
    【金融】纽约汇市美元对多数主要货币上涨   
    [2009年02月19日]
    【海外】国际油价继续下挫   
    [2009年02月19日]
    【金融】纽约股市低位收平   
    [2009年02月19日]
    【海外】伊朗否认太空计划旨在发展导弹能力  
    [2009年02月18日]
    【政经】最高法院要求加强司法便民  
    [2009年02月18日]
    【海外】欧盟承诺向联合国驻巴救济机构捐款4100万欧元  
    [2009年02月18日]
    【政经】质检总局部署食品安全整顿工作  
    [2009年02月18日]
    【金融】18日商品期市全线下挫  
    [2009年02月18日]
    【海外】麻生内阁支持率继续下跌  
    [2009年02月18日]
    【海外】保加利亚议会反对党提交政府不信任案  
    [2009年02月18日]
    【政经】吴邦国会见智利众议长  
    [2009年02月18日]
    【政经】三峡枢纽主体工程建设提前完工  
    [2009年02月18日]
    【政经】台湾GDP增长预期大幅下调  
    [2009年02月18日]
    【海外】越南南部薄寮省现禽流感疫情  
    [2009年02月18日]
    【金融】首份上市公司市值管理年度报告发布  
    [2009年02月18日]
    【金融】九家公司18日集中挂牌“新三板”  
    [2009年02月18日]
    【政经】沪初步确立医改基本思路  
    [2009年02月18日]
    【海外】俄日表示将扩大双边合作  
    [2009年02月18日]
    【海外】捷克众议院通过《里斯本条约》  
    [2009年02月18日]
    【产业】京1月社会消费品零售额同比增13.5%  
    [2009年02月18日]
    【产业】电子信息产业调整振兴规划出台  
    [2009年02月18日]
    【金融】18日亚太主要股市涨跌不一  
    [2009年02月18日]
    【产业】1月企业商品价格同比下降4.2%  
    [2009年02月18日]
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