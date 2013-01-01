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    【政经】中方称菲对南沙群岛和黄岩岛提出领土主权要求非法、无效  
    [2009年02月18日]
    【政经】第二期记账式国债19日起发行  
    [2009年02月18日]
    【金融】1月农行新增人民币贷款1045亿元  
    [2009年02月18日]
    【政经】外交部严正抗议菲领海法案  
    [2009年02月18日]
    【金融】香港恒生指数重上13000点  
    [2009年02月18日]
    【海外】韩国出现禽流感疫情  
    [2009年02月18日]
    【海外】印度年度国防预算大增  
    [2009年02月18日]
    【政经】十大严重违法广告被曝光  
    [2009年02月18日]
    【政经】内蒙古春旱近3000万亩  
    [2009年02月18日]
    【政经】获释中国工程师乘机回国  
    [2009年02月18日]
    【海外】墨西哥旅游收入达132亿美元  
    [2009年02月18日]
    【政经】贾庆林主持全国政协主席会议  
    [2009年02月18日]
    【政经】现货金银全线上扬  
    [2009年02月18日]
    【政经】习近平出席中委企业家研讨会  
    [2009年02月18日]
    【政经】四川现冬季旱情  
    [2009年02月18日]
    【海外】孟加拉疟疾高发  
    [2009年02月18日]
    【产业】全球电信企业拟统一手机充电器  
    [2009年02月18日]
    【产业】美花生工业遭重创  
    [2009年02月18日]
    【政经】48个项目获全国环保科技奖  
    [2009年02月18日]
    【海外】日本粗钢生产创最大降幅  
    [2009年02月18日]
    【金融】中小板跌幅扩大至3.93%  
    [2009年02月18日]
    【政经】邓先宏：外资未大量出逃中国  
    [2009年02月18日]
    【政经】吉第一大党支持关闭美军基地  
    [2009年02月18日]
    【政经】环青海湖地区推行药品价格零加成  
    [2009年02月18日]
    【政经】方上浦：外汇储备坚持长期战略  
    [2009年02月18日]
    【金融】沪指暴跌百点  
    [2009年02月18日]
    【产业】上海上实发行20亿元公司债券  
    [2009年02月18日]
    【政经】安徽受旱耕地基本完成浇灌  
    [2009年02月18日]
    【金融】沪深股市双双暴跌  
    [2009年02月18日]
    【海外】韩国将从俄罗斯进口天然气  
    [2009年02月18日]
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