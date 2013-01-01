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    【政经】福建去年土地使用税增长2倍多  
    [2009年02月18日]
    【海外】德财长表示部分欧元区国家或支付困难  
    [2009年02月18日]
    【金融】芝加哥农产品期货大跌  
    [2009年02月18日]
    【金融】去年全年经常项目顺差约4400亿美元  
    [2009年02月18日]
    【金融】东京日经股指早盘跌1.19%  
    [2009年02月18日]
    【政经】摩根大通：中国经济刺激计划将进入刺激消费的阶段  
    [2009年02月18日]
    【海外】乌干达总统改组内阁  
    [2009年02月18日]
    【海外】欧元区去年外贸逆差创历史纪录  
    [2009年02月18日]
    【海外】联合国报告称环境恶化将加剧粮食危机  
    [2009年02月18日]
    【产业】戴姆勒去年第四季度亏损15.3亿欧元  
    [2009年02月18日]
    【金融】人民币市场汇价（2月18日）  
    [2009年02月18日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价持续下行  
    [2009年02月18日]
    【金融】沪深股市大幅低开  
    [2009年02月18日]
    【金融】拉美股市重挫  
    [2009年02月18日]
    【海外】美陆军重新考虑削减驻欧部队计划  
    [2009年02月18日]
    【海外】北约呼吁斯洛文尼亚不要阻碍克罗地亚入约   
    [2009年02月18日]
    【海外】瑞士去年军火出口增长55.4%  
    [2009年02月18日]
    【海外】俄寻求与埃及建立战略伙伴关系  
    [2009年02月18日]
    【海外】马达加斯加总统盼国际社会斡旋危机   
    [2009年02月18日]
    【海外】法俄就20国集团伦敦峰会协调立场   
    [2009年02月18日]
    【海外】美对委内瑞拉修宪案公投予以肯定  
    [2009年02月18日]
    【海外】俄呼吁各方对朝核六方会谈保持耐心  
    [2009年02月18日]
    【海外】达尔富尔问题和谈双方签署和解框架协议  
    [2009年02月18日]
    【产业】中石油与俄公司签署石油贸易及管道协议  
    [2009年02月18日]
    【政经】云南持枪杀人民警被依法逮捕  
    [2009年02月18日]
    【政经】质检总局通报多美滋奶粉调查情况  
    [2009年02月18日]
    【海外】欧盟将派观察员监督黎巴嫩议会选举   
    [2009年02月18日]
    【海外】伊拉克和德国加强多领域合作   
    [2009年02月18日]
    【海外】以在约旦河西岸继续抓捕行动  
    [2009年02月18日]
    【海外】巴民族权力机构谴责以方扩大定居点  
    [2009年02月18日]
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