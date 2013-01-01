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02月18日 10:44
【政经】福建去年土地使用税增长2倍多
02月18日 10:42
【海外】德财长表示部分欧元区国家或支付困难
02月18日 10:41
【金融】芝加哥农产品期货大跌
02月18日 10:35
【金融】去年全年经常项目顺差约4400亿美元
02月18日 10:33
【金融】东京日经股指早盘跌1.19%
02月18日 10:20
【政经】摩根大通：中国经济刺激计划将进入刺激消费的阶段
02月18日 10:13
【海外】乌干达总统改组内阁
02月18日 10:12
【海外】欧元区去年外贸逆差创历史纪录
02月18日 10:11
【海外】联合国报告称环境恶化将加剧粮食危机
02月18日 10:10
【产业】戴姆勒去年第四季度亏损15.3亿欧元
02月18日 10:03
【金融】人民币市场汇价（2月18日）
02月18日 10:02
【金融】人民币对美元汇率中间价持续下行
02月18日 09:57
【金融】沪深股市大幅低开
02月18日 09:56
【金融】拉美股市重挫
02月18日 09:47
【海外】美陆军重新考虑削减驻欧部队计划
02月18日 09:43
【海外】北约呼吁斯洛文尼亚不要阻碍克罗地亚入约
02月18日 09:42
【海外】瑞士去年军火出口增长55.4%
02月18日 09:41
【海外】俄寻求与埃及建立战略伙伴关系
02月18日 09:40
【海外】马达加斯加总统盼国际社会斡旋危机
02月18日 09:38
【海外】法俄就20国集团伦敦峰会协调立场
02月18日 09:36
【海外】美对委内瑞拉修宪案公投予以肯定
02月18日 09:34
【海外】俄呼吁各方对朝核六方会谈保持耐心
02月18日 09:31
【海外】达尔富尔问题和谈双方签署和解框架协议
02月18日 09:27
【产业】中石油与俄公司签署石油贸易及管道协议
02月18日 09:24
【政经】云南持枪杀人民警被依法逮捕
02月18日 09:23
【政经】质检总局通报多美滋奶粉调查情况
02月18日 08:44
【海外】欧盟将派观察员监督黎巴嫩议会选举
02月18日 08:42
【海外】伊拉克和德国加强多领域合作
02月18日 08:34
【海外】以在约旦河西岸继续抓捕行动
02月18日 08:33
【海外】巴民族权力机构谴责以方扩大定居点
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【政经】福建去年土地使用税增长2倍多
[2009年02月18日]
【海外】德财长表示部分欧元区国家或支付困难
[2009年02月18日]
【金融】芝加哥农产品期货大跌
[2009年02月18日]
【金融】去年全年经常项目顺差约4400亿美元
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