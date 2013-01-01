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    【产业】叶湘武退出益佰制药管理层  
    [2009年02月17日]
    【金融】保监会：提高政策性农业保险覆盖面  
    [2009年02月17日]
    【海外】澳山火死亡人数升至200人  
    [2009年02月17日]
    【海外】阿富汗去年平民死亡人数大幅上升  
    [2009年02月17日]
    【政经】赴美旅行团车祸遇难者遗体抵沪  
    [2009年02月17日]
    【政经】三鹿将优先清偿职工工资及保险  
    [2009年02月17日]
    【产业】东芝将收购富士通硬盘业务  
    [2009年02月17日]
    【金融】恒指失守13000点  
    [2009年02月17日]
    【海外】荷兰全球保险集团去年末季现巨亏  
    [2009年02月17日]
    【产业】海南昌江核电将于年底开工  
    [2009年02月17日]
    【政经】天津兴建国内最大金融科技产业园  
    [2009年02月17日]
    【海外】孟加拉火车与卡车相撞  
    [2009年02月17日]
    【海外】中川昭一递交辞呈  
    [2009年02月17日]
    【金融】上周基金新增开户数环比上涨57.7%  
    [2009年02月17日]
    【政经】铁路客流高峰持续时间创纪录  
    [2009年02月17日]
    【产业】国内现货金银价全线上涨  
    [2009年02月17日]
    【政经】中国-东盟博览会将在南宁举行  
    [2009年02月17日]
    【金融】沪深B股跌幅接近4%  
    [2009年02月17日]
    【政经】卫星遥感首次用于北京统计  
    [2009年02月17日]
    【金融】认购权证有十只跌4%以上  
    [2009年02月17日]
    【金融】国开行债券风险权重仍为零  
    [2009年02月17日]
    【政经】深圳90多亿元用于产业升级  
    [2009年02月17日]
    【政经】中国设大科学装置科研联合基金  
    [2009年02月17日]
    【金融】中小板指数重挫2.93%  
    [2009年02月17日]
    【海外】中川昭一或将辞职  
    [2009年02月17日]
    【政经】孟建柱强调“大走访”长效机制  
    [2009年02月17日]
    【海外】日本梅毒患者持续增加  
    [2009年02月17日]
    【金融】银监会就巴塞尔文件征求意见  
    [2009年02月17日]
    【政经】节能与新能源汽车试点城市被授牌  
    [2009年02月17日]
    【政经】小浪底加大下泄流量支持抗旱  
    [2009年02月17日]
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